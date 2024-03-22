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В Госдуме назвали повреждение энергосистемы Украины возмездием
В Госдуме назвали повреждение энергосистемы Украины возмездием - 22.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали повреждение энергосистемы Украины возмездием
Удары по украинским энергетическим объектам являются возмездием за обстрелы Белгорода и других приграничных регионов России, заявил в беседе с агентством РИА... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T10:26+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Удары по украинским энергетическим объектам являются возмездием за обстрелы Белгорода и других приграничных регионов России, заявил в беседе с агентством РИА Новости депутат Государственной Думы Михаил Шеремет."Повреждение объектов энергосистемы Украины – это возмездие за Белгород и другие мирные приграничные регионы, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны нацистского террористического режима Зеленского", - отметил парламентарий.Данные об ущербе украинским энергетическим системам поступили от Министерства энергетики Украины, которое сообщило о "масштабных" повреждениях объектов генерации, передачи и распределения электроэнергии разных регионах. Шеремет утверждает, что Россия лишь отвечает на обстрелы своих городов со стороны украинских боевиков и что украинский народ должен понять, что эти действия - ответ на угрозы.Шеремет также выразил уверенность, что ответ на действия украинских боевиков будет всегда последовательным и его тяжесть будет только возрастать.В последние недели украинские беспилотники атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Российские власти неоднократно обвиняли Украину в террористических актах против российской энергетической инфраструктуры.Российская армия наносит ответные удары по украинской инфраструктуре, включая объекты энергетики, обороны, военного управления и связи. По словам официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, российская сторона не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Госдуме назвали повреждение энергосистемы Украины возмездием
Шеремет: повреждение энергосистемы Украины является возмездием за Белгород
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Удары по украинским энергетическим объектам являются возмездием за обстрелы Белгорода и других приграничных регионов России, заявил в беседе с агентством РИА Новости депутат Государственной Думы Михаил Шеремет.
"Повреждение объектов энергосистемы Украины – это возмездие за Белгород и другие мирные приграничные регионы, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны нацистского террористического режима Зеленского", - отметил парламентарий.
Данные об ущербе украинским энергетическим системам поступили от Министерства энергетики Украины, которое сообщило о "масштабных" повреждениях объектов генерации, передачи и распределения электроэнергии разных регионах. Шеремет утверждает, что Россия лишь отвечает на обстрелы своих городов со стороны украинских боевиков и что украинский народ должен понять, что эти действия - ответ на угрозы.
США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ на Россию, пишут СМИ
Шеремет также выразил уверенность, что ответ на действия украинских боевиков будет всегда последовательным и его тяжесть будет только возрастать.
В последние недели украинские беспилотники атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Российские власти неоднократно обвиняли Украину в террористических актах против российской энергетической инфраструктуры.
Российская армия наносит ответные удары по украинской инфраструктуре, включая объекты энергетики, обороны, военного управления и связи. По словам официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, российская сторона не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.