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Баланс рисков остался смещенным в сторону проинфляционных, заявил ЦБ - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Баланс рисков остался смещенным в сторону проинфляционных, заявил ЦБ
Баланс рисков остался смещенным в сторону проинфляционных, заявил ЦБ - 22.03.2024, ПРАЙМ
Баланс рисков остался смещенным в сторону проинфляционных, заявил ЦБ
Баланс рисков для инфляции на среднесрочной перспективе продолжает оставаться смещенным в сторону проинфляционных, говорится в пресс-релизе Банка России. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T13:37+0300
2024-03-22T13:57+0300
инфляция
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Баланс рисков для инфляции на среднесрочной перспективе продолжает оставаться смещенным в сторону проинфляционных, говорится в пресс-релизе Банка России.Регулятор 22 марта провел заседание по ключевой ставке. Было принято решение сохранить показатель на уровне 16 процентов годовых."На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий, с усилением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики", - отмечает регулятор.ЦБ добавляет, что дезинфляционные риски, прежде всего, связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.
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инфляция, россия, ставка банка россии
инфляция, РОССИЯ, Банк России, ставка Банка России
13:37 22.03.2024 (обновлено: 13:57 22.03.2024)
 
Баланс рисков остался смещенным в сторону проинфляционных, заявил ЦБ

ЦБ: баланс рисков для инфляции в РФ в среднесрочной перспективе смещен к проинфляционным

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Баланс рисков для инфляции на среднесрочной перспективе продолжает оставаться смещенным в сторону проинфляционных, говорится в пресс-релизе Банка России.
Регулятор 22 марта провел заседание по ключевой ставке. Было принято решение сохранить показатель на уровне 16 процентов годовых.
"На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции остается смещенным в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий, с усилением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с траекторией нормализации бюджетной политики", - отмечает регулятор.
ЦБ добавляет, что дезинфляционные риски, прежде всего, связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии.
 
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