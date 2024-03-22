Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ не видит влияния топливного рынка на уровень инфляции - 22.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240322/inflyatsiya-846583147.html
ЦБ не видит влияния топливного рынка на уровень инфляции
ЦБ не видит влияния топливного рынка на уровень инфляции - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ не видит влияния топливного рынка на уровень инфляции
Центробанк РФ пока не видит, что ситуация на топливном рынке может повлиять на ожидания по инфляции, которые составляют 4-4,5% на конец 2024 года, следует из... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:16+0300
2024-03-22T15:25+0300
банк россии
россия
банк россии
инфляция
инфляционные ожидания
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/84309/26/843092600_0:221:2330:1532_1920x0_80_0_0_6d3a4b93850048dc233d455b41a7def4.jpg
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Центробанк РФ пока не видит, что ситуация на топливном рынке может повлиять на ожидания по инфляции, которые составляют 4-4,5% на конец 2024 года, следует из заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной."Мы, безусловно, рассматриваем и ситуацию на топливном рынке, но для прогноза по инфляции очень важна совокупность факторов. Мы пока не видим, что ситуация на топливном рынке может оказать существенное влияние на оценку нами прогноза инфляции", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.Ранее Банк России сделал прогноз, согласно которому жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, по прогнозам ЦБ, годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84309/26/843092600_0:2:2330:1750_1920x0_80_0_0_7c2e3358d365826d4369ff4512e0ac6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банк россии, инфляция, инфляционные ожидания, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, Банк России, инфляция, инфляционные ожидания, Эльвира Набиуллина
15:16 22.03.2024 (обновлено: 15:25 22.03.2024)
 
ЦБ не видит влияния топливного рынка на уровень инфляции

Набиуллина: ЦБ не видит, что топливный рынок влияет на ожидания по инфляции

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Центробанк РФ пока не видит, что ситуация на топливном рынке может повлиять на ожидания по инфляции, которые составляют 4-4,5% на конец 2024 года, следует из заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
"Мы, безусловно, рассматриваем и ситуацию на топливном рынке, но для прогноза по инфляции очень важна совокупность факторов. Мы пока не видим, что ситуация на топливном рынке может оказать существенное влияние на оценку нами прогноза инфляции", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
Ранее Банк России сделал прогноз, согласно которому жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия.
С учетом проводимой денежно-кредитной политики, по прогнозам ЦБ, годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
 
Банк РоссииРОССИЯБанк Россииинфляцияинфляционные ожиданияЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала