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ЦБ не видит влияния топливного рынка на уровень инфляции

ЦБ не видит влияния топливного рынка на уровень инфляции - 22.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ не видит влияния топливного рынка на уровень инфляции

Центробанк РФ пока не видит, что ситуация на топливном рынке может повлиять на ожидания по инфляции, которые составляют 4-4,5% на конец 2024 года, следует из... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T15:16+0300

2024-03-22T15:16+0300

2024-03-22T15:25+0300

банк россии

россия

банк россии

инфляция

инфляционные ожидания

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Центробанк РФ пока не видит, что ситуация на топливном рынке может повлиять на ожидания по инфляции, которые составляют 4-4,5% на конец 2024 года, следует из заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной."Мы, безусловно, рассматриваем и ситуацию на топливном рынке, но для прогноза по инфляции очень важна совокупность факторов. Мы пока не видим, что ситуация на топливном рынке может оказать существенное влияние на оценку нами прогноза инфляции", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.Ранее Банк России сделал прогноз, согласно которому жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, по прогнозам ЦБ, годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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