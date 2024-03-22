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ЦБ не видит влияния топливного рынка на уровень инфляции
ЦБ не видит влияния топливного рынка на уровень инфляции - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ не видит влияния топливного рынка на уровень инфляции
Центробанк РФ пока не видит, что ситуация на топливном рынке может повлиять на ожидания по инфляции, которые составляют 4-4,5% на конец 2024 года, следует из... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:16+0300
2024-03-22T15:16+0300
2024-03-22T15:25+0300
банк россии
россия
банк россии
инфляция
инфляционные ожидания
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Центробанк РФ пока не видит, что ситуация на топливном рынке может повлиять на ожидания по инфляции, которые составляют 4-4,5% на конец 2024 года, следует из заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной."Мы, безусловно, рассматриваем и ситуацию на топливном рынке, но для прогноза по инфляции очень важна совокупность факторов. Мы пока не видим, что ситуация на топливном рынке может оказать существенное влияние на оценку нами прогноза инфляции", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.Ранее Банк России сделал прогноз, согласно которому жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики, по прогнозам ЦБ, годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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россия, банк россии, инфляция, инфляционные ожидания, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, Банк России, инфляция, инфляционные ожидания, Эльвира Набиуллина
ЦБ не видит влияния топливного рынка на уровень инфляции
Набиуллина: ЦБ не видит, что топливный рынок влияет на ожидания по инфляции
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Центробанк РФ пока не видит, что ситуация на топливном рынке может повлиять на ожидания по инфляции, которые составляют 4-4,5% на конец 2024 года, следует из заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
"Мы, безусловно, рассматриваем и ситуацию на топливном рынке, но для прогноза по инфляции очень важна совокупность факторов. Мы пока не видим, что ситуация на топливном рынке может оказать существенное влияние на оценку нами прогноза инфляции", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
Ранее Банк России сделал прогноз, согласно которому жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия.
С учетом проводимой денежно-кредитной политики, по прогнозам ЦБ, годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.