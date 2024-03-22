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Глава ЦБ рассказала, когда ожидает пик годовой инфляции в России
Глава ЦБ рассказала, когда ожидает пик годовой инфляции в России - 22.03.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ рассказала, когда ожидает пик годовой инфляции в России
Пик годовой инфляции в России может быть во втором квартале 2024 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:38+0300
2024-03-22T15:38+0300
2024-03-22T15:48+0300
экономика
инфляция
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Пик годовой инфляции в России может быть во втором квартале 2024 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается пика инфляции, то пик текущей инфляции, который в этот момент происходит, он, на наш взгляд, пройден осенью. Но в годовых цифрах пик инфляции может быть во втором квартале, но учитывая, что годовая инфляция - это инфляция за предыдущие 12 месяцев и там отражаются эффекты базы, но пик текущей инфляции, текущего инфляционного давления, на наш взгляд, уже пройден", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке.
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инфляция, россия, эльвира набиуллина
Экономика, инфляция, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ рассказала, когда ожидает пик годовой инфляции в России
Набиуллина: пик годовой инфляции в России может быть во втором квартале
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Пик годовой инфляции в России может быть во втором квартале 2024 года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается пика инфляции, то пик текущей инфляции, который в этот момент происходит, он, на наш взгляд, пройден осенью. Но в годовых цифрах пик инфляции может быть во втором квартале, но учитывая, что годовая инфляция - это инфляция за предыдущие 12 месяцев и там отражаются эффекты базы, но пик текущей инфляции, текущего инфляционного давления, на наш взгляд, уже пройден", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке.