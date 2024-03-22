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Ожидания по инфляции являются незаякоренными, заявила Набиуллина

Ожидания по инфляции являются незаякоренными, заявила Набиуллина - 22.03.2024, ПРАЙМ

Ожидания по инфляции являются незаякоренными, заявила Набиуллина

Инфляционные ожидания в России являются незаякоренными, это предмет беспокойства для Центрального банка, заявила его глава Эльвира Набиуллина. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T15:44+0300

2024-03-22T15:44+0300

2024-03-22T15:52+0300

банк россии

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инфляция в россии

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банк россии

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в России являются незаякоренными, это предмет беспокойства для Центрального банка, заявила его глава Эльвира Набиуллина."Инфляционные ожидания являются незаякоренными. Это для нас предмет для беспокойства – не только их повышенный уровень, но и незаякоренность", — сказала Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке."То, что они сейчас высокие и незаякореные, — следствие действительно высокой инфляции и длительного отклонения инфляции от цели", — добавила она.Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых.По оценке регулятора, текущее инфляционное давление в РФ постепенно ослабевает, но остается высоким. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция будет находиться в диапазоне 4-4,5% в конце 2024 года. Цель ЦБ по инфляции установлена на уровне 4%.

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