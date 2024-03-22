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ЦБ оценит влияние на инфляцию возможных налоговых новаций
ЦБ оценит влияние на инфляцию возможных налоговых новаций - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ оценит влияние на инфляцию возможных налоговых новаций
Банк России оценит влияние на инфляцию возможных налоговых новаций в стране после того, как правительство представит конкретные предложения, сообщила глава... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:01+0300
2024-03-22T16:01+0300
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инфляция в россии
налоговые новации
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Банк России оценит влияние на инфляцию возможных налоговых новаций в стране после того, как правительство представит конкретные предложения, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Что касается влияния возможных налоговых новаций на инфляцию, соответственно наши решения, то здесь мы не рассматриваем каждый фактор по каждому налогу отдельно, потому что для нас очень важна общая конфигурация бюджетной политики, структурный баланс бюджета, структурный дефицит бюджета. Конечно, конфигурация налогов может оказывать влияние, но это гораздо менее значимый фактор. Пока оценку делать преждевременно, после того как правительство представит свои конкретные предложения, мы сделаем такую оценку", — сказала она. Крупный российский бизнес предлагает увязать размер налоговых вычетов с инвестициями и хочет обсудить это с Минфином, Минэкономразвития и ФНС, сообщил глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, идея касается и НДФЛ. Глава государства в послании Федеральному собранию выступил с инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями. Позднее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что общество воспримет прогрессию нормально и в целом к этому готово. А в ходе встречи с кандидатами в президенты сказал, что ожидает серьезных дискуссий в парламенте, но все же нужно аккуратно внести изменения в налоговую систему, чтобы она была справедливой и стабильной на протяжении как минимум шести лет.
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ЦБ оценит влияние на инфляцию возможных налоговых новаций
ЦБ оценит влияние на инфляцию налоговых новаций после предложений кабмина
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Банк России оценит влияние на инфляцию возможных налоговых новаций в стране после того, как правительство представит конкретные предложения, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается влияния возможных налоговых новаций на инфляцию, соответственно наши решения, то здесь мы не рассматриваем каждый фактор по каждому налогу отдельно, потому что для нас очень важна общая конфигурация бюджетной политики, структурный баланс бюджета, структурный дефицит бюджета. Конечно, конфигурация налогов может оказывать влияние, но это гораздо менее значимый фактор. Пока оценку делать преждевременно, после того как правительство представит свои конкретные предложения, мы сделаем такую оценку", — сказала она.
Крупный российский бизнес предлагает увязать размер налоговых вычетов с инвестициями и хочет обсудить это с Минфином, Минэкономразвития и ФНС, сообщил глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, идея касается и НДФЛ.
Ожидания по инфляции являются незаякоренными, заявила Набиуллина
Глава государства в послании Федеральному собранию выступил с инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями.
Позднее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что общество воспримет прогрессию нормально и в целом к этому готово. А в ходе встречи с кандидатами в президенты сказал, что ожидает серьезных дискуссий в парламенте, но все же нужно аккуратно внести изменения в налоговую систему, чтобы она была справедливой и стабильной на протяжении как минимум шести лет.