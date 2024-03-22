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ЦБ не поддержал идею согласовывать ограничения в ипотеке с Минстроем
ЦБ не поддержал идею согласовывать ограничения в ипотеке с Минстроем - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ не поддержал идею согласовывать ограничения в ипотеке с Минстроем
ЦБ РФ не поддерживает идею обязать его согласовывать количественные ограничения в ипотеке с Минстроем, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:03+0300
2024-03-22T16:03+0300
2024-03-22T16:20+0300
ипотека
россия
ограничения
банк россии
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ не поддерживает идею обязать его согласовывать количественные ограничения в ипотеке с Минстроем, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы не поддерживаем идею согласовывать решения по макропруденциальным лимитам ипотеки с Минстроем - то противоречит статусу Банка России, его полномочиям в рамках банковского регулирования",- сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.Набиуллина добавила, что если такие решения по макропруденциальным лимитам, которые предложены ЦБ, не будут поддержаны, то регулятор будет пользоваться макропруденциальными надбавками, просто увеличит их до той степени, что они станут запретительными для особо рискованных кредитов, но это может быть связано с большей нагрузкой на капитал банков."На наш взгляд, более целесообразно сочетание этих инструментов, и надбавок, и макропруденциальных лимитов, но если не будет лимитов, будем применять надбавки ",-заключила она.
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ипотека, россия, ограничения, банк россии
ипотека, РОССИЯ, ограничения, Банк России
ЦБ не поддержал идею согласовывать ограничения в ипотеке с Минстроем
Набиуллина: ЦБ не поддерживает идею обязать его согласовывать лимиты ипотеки с Минстроем
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ не поддерживает идею обязать его согласовывать количественные ограничения в ипотеке с Минстроем, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы не поддерживаем идею согласовывать решения по макропруденциальным лимитам ипотеки с Минстроем - то противоречит статусу Банка России, его полномочиям в рамках банковского регулирования",- сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.
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Набиуллина добавила, что если такие решения по макропруденциальным лимитам, которые предложены ЦБ, не будут поддержаны, то регулятор будет пользоваться макропруденциальными надбавками, просто увеличит их до той степени, что они станут запретительными для особо рискованных кредитов, но это может быть связано с большей нагрузкой на капитал банков.
"На наш взгляд, более целесообразно сочетание этих инструментов, и надбавок, и макропруденциальных лимитов, но если не будет лимитов, будем применять надбавки ",-заключила она.