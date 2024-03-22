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Россия запретила въезд в страну 56 гражданам Канады
Россия запретила въезд в страну 56 гражданам Канады - 22.03.2024, ПРАЙМ
Россия запретила въезд в страну 56 гражданам Канады
Россия запретила въезд в Россию 56 гражданам Канады, действия стали ответом на санкции со стороны правительства премьер-министра Джастина Трюдо в адрес... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T19:40+0300
2024-03-22T19:40+0300
2024-03-22T19:40+0300
политика
мид
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия запретила въезд в Россию 56 гражданам Канады, действия стали ответом на санкции со стороны правительства премьер-министра Джастина Трюдо в адрес российских граждан, заявили в МИД РФ. "В ответ на постоянно вводимые либеральным правительством Дж. Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, а также всех, кто неугоден официальной Оттаве, опекающей пронацистский режим в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ. В ведомстве отметили, что под ограничения попали лица, "деятельно вовлеченных по линии академического сообщества и пробандеровских структур в кампанию по восхвалению гитлеровских пособников из ОУН*-УПА* и дивизии "Галичина" включая позорное чествование в канадском парламенте нациста Я. Гунько". Кроме того, въезд в Россию закрыт бизнесменам и главам компаний, которые "причастны к поставкам вооружений ВСУ, а также активных участниках раздуваемой властями русофобской кампании".* Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенные в России экстремистские организации
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мид, россия, канада, запрет на въезд
Политика, МИД, РОССИЯ, КАНАДА, запрет на въезд
Россия запретила въезд в страну 56 гражданам Канады
МИД: Москва закрыла въезд на постоянной основе для 56 граждан Канады
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия запретила въезд в Россию 56 гражданам Канады, действия стали ответом на санкции со стороны правительства премьер-министра Джастина Трюдо в адрес российских граждан, заявили в МИД РФ.
"В ответ на постоянно вводимые либеральным правительством Дж. Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, а также всех, кто неугоден официальной Оттаве, опекающей пронацистский режим в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В ведомстве отметили, что под ограничения попали лица, "деятельно вовлеченных по линии академического сообщества и пробандеровских структур в кампанию по восхвалению гитлеровских пособников из ОУН*-УПА* и дивизии "Галичина" включая позорное чествование в канадском парламенте нациста Я. Гунько".
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Кроме того, въезд в Россию закрыт бизнесменам и главам компаний, которые "причастны к поставкам вооружений ВСУ, а также активных участниках раздуваемой властями русофобской кампании".
* Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенные в России экстремистские организации