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В СФ хотят отменить мораторий на смертную казнь за терроризм и госизмену - 22.03.2024, ПРАЙМ
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В СФ хотят отменить мораторий на смертную казнь за терроризм и госизмену
В СФ хотят отменить мораторий на смертную казнь за терроризм и госизмену - 22.03.2024, ПРАЙМ
В СФ хотят отменить мораторий на смертную казнь за терроризм и госизмену
Мораторий на смертную казнь в Росии за терроризм и государственную измену следует отменить, заявил член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T23:57+0300
2024-03-22T23:57+0300
происшествия
мораторий на смертную казнь
смертная казнь
совфед
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Мораторий на смертную казнь в Росии за терроризм и государственную измену следует отменить, заявил член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук.В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" 22 марта вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала ФСБ,по предварительным данным, 40 человек погибли, свыше 100 пострадали. "Террористы и их пособники - это не люди. Отменить бы мораторий на смертную казнь за терроризм. И за госизмену тоже смертная казнь нужна", - отметил сенатор в телеграм.Призыв сенатора также поддержали в Госдуме. Так, координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил о необходимости вернуть казнь для этих ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, а также их заказчиков.В 1996 году Россия взяла на себя обязательство ввести мораторий и в трехгодичный срок ратифицировать Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод , полностью запрещавший смертную казнь.15 марта 2022 года РФ официально уведомила о своём намерении выйти из Совета Европы и денонсировать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод из-за того, что 25 февраля 2022 года Комитет министров Совета Европы принял резолюцию о приостановке участия Российской Федерации в уставных органах Совета Европы. Документ был денонсирован Федеральным законом от 28 февраля 2023 года.
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мораторий на смертную казнь, смертная казнь, совфед, крокус сити холл
Происшествия, мораторий на смертную казнь, смертная казнь, Совфед, Крокус сити холл
23:57 22.03.2024
 
В СФ хотят отменить мораторий на смертную казнь за терроризм и госизмену

Сенатор Ярошук высказался за отмену моратория на смертную казнь за терроризм и госизмену

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. Мораторий на смертную казнь в Росии за терроризм и государственную измену следует отменить, заявил член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук.
В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" 22 марта вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала ФСБ,по предварительным данным, 40 человек погибли, свыше 100 пострадали.
"Террористы и их пособники - это не люди. Отменить бы мораторий на смертную казнь за терроризм. И за госизмену тоже смертная казнь нужна", - отметил сенатор в телеграм.
Призыв сенатора также поддержали в Госдуме. Так, координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил о необходимости вернуть казнь для этих ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, а также их заказчиков.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
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Вчера, 23:16
В 1996 году Россия взяла на себя обязательство ввести мораторий и в трехгодичный срок ратифицировать Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод , полностью запрещавший смертную казнь.
15 марта 2022 года РФ официально уведомила о своём намерении выйти из Совета Европы и денонсировать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод из-за того, что 25 февраля 2022 года Комитет министров Совета Европы принял резолюцию о приостановке участия Российской Федерации в уставных органах Совета Европы. Документ был денонсирован Федеральным законом от 28 февраля 2023 года.
 
Происшествиямораторий на смертную казньсмертная казньСовфедКрокус сити холл
 
 
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