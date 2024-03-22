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"Нарушил табу". Немецкого политика раскритиковали за предложение по Украине - 22.03.2024, ПРАЙМ
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"Нарушил табу". Немецкого политика раскритиковали за предложение по Украине
"Нарушил табу". Немецкого политика раскритиковали за предложение по Украине - 22.03.2024, ПРАЙМ
"Нарушил табу". Немецкого политика раскритиковали за предложение по Украине
Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених предложил подумать о том, как мирно положить конец конфликту на Украине, чем разозлил немецких политиков сообщает | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T17:15+0300
2024-03-22T17:15+0300
политика
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених предложил подумать о том, как мирно положить конец конфликту на Украине, чем разозлил немецких политиков сообщает Financial Times.По данным издания, политик объяснил, почему Берлину стоит отказаться от идеи поставлять Киеву крылатые ракеты большой дальности “Таурус”. Кроме того, он выступил с инициативой завершить конфликт на Украине, чем разозлил других политиков."Не пора ли нам поговорить не только о том, как участвовать в этом конфликте, но и о том, как его заморозить, а затем положить ему конец?", — задался вопросом Мютцених.Это предложение вызвало шок и недоверие со стороны депутатов "зеленых" и либералов, партнеров канцлера Олафа Шольца. Они считают, что речь Мютцениха является примером "политики умиротворения" и сделала "работу за русских", говорится в публикации.Высокопоставленный член парламента от Либеральной партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выразила несогласие с предложением Мютцениха, считая, что если заморозить конфликт, он останется проблемой и через 20 лет. Мютцених в свою очередь назвал высказывание Штрак-Циммерман "грубым и оскорбительным выпадом". В публикации отмечается, что в замороженном конфликте между Украиной и Россией, обе стороны продолжат придерживаться своих позиций, без выявления победителя. Но Москва и Киев не заинтересованы в таком исходе.В тираде Мютцениха, по словам Мерца, прозвучал фатальный для Украины сигнал: полагаться на Германию в долгосрочной перспективе нельзя. Киев, возможно, уже задался вопросом, когда же наша помощь иссякнет окончательно, заметил он.Полный текст читайте на ИноСМИ
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германия, украина, новости
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Новости
17:15 22.03.2024
 
"Нарушил табу". Немецкого политика раскритиковали за предложение по Украине

FT: предложив заморозить конфликт, политик Мютцених нарушил табу по Украине

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених предложил подумать о том, как мирно положить конец конфликту на Украине, чем разозлил немецких политиков сообщает Financial Times.
По данным издания, политик объяснил, почему Берлину стоит отказаться от идеи поставлять Киеву крылатые ракеты большой дальности “Таурус”. Кроме того, он выступил с инициативой завершить конфликт на Украине, чем разозлил других политиков.
"Не пора ли нам поговорить не только о том, как участвовать в этом конфликте, но и о том, как его заморозить, а затем положить ему конец?", — задался вопросом Мютцених.
Это предложение вызвало шок и недоверие со стороны депутатов "зеленых" и либералов, партнеров канцлера Олафа Шольца. Они считают, что речь Мютцениха является примером "политики умиротворения" и сделала "работу за русских", говорится в публикации.
Высокопоставленный член парламента от Либеральной партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выразила несогласие с предложением Мютцениха, считая, что если заморозить конфликт, он останется проблемой и через 20 лет. Мютцених в свою очередь назвал высказывание Штрак-Циммерман "грубым и оскорбительным выпадом".
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
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Вчера, 13:59
В публикации отмечается, что в замороженном конфликте между Украиной и Россией, обе стороны продолжат придерживаться своих позиций, без выявления победителя. Но Москва и Киев не заинтересованы в таком исходе.
В тираде Мютцениха, по словам Мерца, прозвучал фатальный для Украины сигнал: полагаться на Германию в долгосрочной перспективе нельзя. Киев, возможно, уже задался вопросом, когда же наша помощь иссякнет окончательно, заметил он.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
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