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Минфин и ЦБ договорились обсудить майнинг криптовалют

Минфин и ЦБ договорились обсудить майнинг криптовалют - 22.03.2024, ПРАЙМ

Минфин и ЦБ договорились обсудить майнинг криптовалют

Минфин и Банк России договорились обсудить майнинг криптовалют, возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчетов, заявил министр... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T15:11+0300

2024-03-22T15:11+0300

2024-03-22T15:39+0300

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Минфин и Банк России договорились обсудить майнинг криптовалют, возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчетов, заявил министр финансов Антон Силуанов."Конечно, и мы, и Центральный банк против того, чтобы криптовалюты ходили внутри страны, потому что криптовалюты неподконтрольны нашему регулятору", — сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ."Но мне кажется, что нам нужно договориться о том, что можно делать с криптовалютой, что нельзя. И мы сейчас с Центральным банком договорились, — сегодня у меня будет встреча с коллегами из Центрального банка по вопросу майнинга, — можно ли использовать результаты этого процесса для расчётов внутри и в международных расчетах", — он.Силуанов отметил, что оба ведомства склоняются к тому, что майнинг криптовалют можно использовать во внешних расчетах, а для внутренних будут обсуждаться возможные запреты и ограничения."Уверен, что мы с Центральным банком договоримся. Этот вопрос уже не один год стоит", — сказал Силуанов.

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россия, рынок криптовалюты, антон силуанов, минфин рф