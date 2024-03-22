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Минфин и ЦБ договорились обсудить майнинг криптовалют
Минфин и ЦБ договорились обсудить майнинг криптовалют - 22.03.2024, ПРАЙМ
Минфин и ЦБ договорились обсудить майнинг криптовалют
Минфин и Банк России договорились обсудить майнинг криптовалют, возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчетов, заявил министр... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T15:11+0300
2024-03-22T15:11+0300
2024-03-22T15:39+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Минфин и Банк России договорились обсудить майнинг криптовалют, возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчетов, заявил министр финансов Антон Силуанов."Конечно, и мы, и Центральный банк против того, чтобы криптовалюты ходили внутри страны, потому что криптовалюты неподконтрольны нашему регулятору", — сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ."Но мне кажется, что нам нужно договориться о том, что можно делать с криптовалютой, что нельзя. И мы сейчас с Центральным банком договорились, — сегодня у меня будет встреча с коллегами из Центрального банка по вопросу майнинга, — можно ли использовать результаты этого процесса для расчётов внутри и в международных расчетах", — он.Силуанов отметил, что оба ведомства склоняются к тому, что майнинг криптовалют можно использовать во внешних расчетах, а для внутренних будут обсуждаться возможные запреты и ограничения."Уверен, что мы с Центральным банком договоримся. Этот вопрос уже не один год стоит", — сказал Силуанов.
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россия, рынок криптовалюты, антон силуанов, минфин рф
Криптовалюта, РОССИЯ, рынок криптовалюты, Антон Силуанов, Минфин РФ
Минфин и ЦБ договорились обсудить майнинг криптовалют
Минфин и ЦБ обсудят возможность использования майнинга криптовалют для расчетов
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Минфин и Банк России договорились обсудить майнинг криптовалют, возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчетов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Конечно, и мы, и Центральный банк против того, чтобы криптовалюты ходили внутри страны, потому что криптовалюты неподконтрольны нашему регулятору", — сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.
"Но мне кажется, что нам нужно договориться о том, что можно делать с криптовалютой, что нельзя. И мы сейчас с Центральным банком договорились, — сегодня у меня будет встреча с коллегами из Центрального банка по вопросу майнинга, — можно ли использовать результаты этого процесса для расчётов внутри и в международных расчетах", — он.
Силуанов отметил, что оба ведомства склоняются к тому, что майнинг криптовалют можно использовать во внешних расчетах, а для внутренних будут обсуждаться возможные запреты и ограничения.
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"Уверен, что мы с Центральным банком договоримся. Этот вопрос уже не один год стоит", — сказал Силуанов.