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Захарова призвала мировое сообщество осудить трагедию в "Крокус сити холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова призвала мировое сообщество осудить трагедию в "Крокус сити холле"
Захарова призвала мировое сообщество осудить трагедию в "Крокус сити холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Захарова призвала мировое сообщество осудить трагедию в "Крокус сити холле"
Международное сообщество должно осудить трагедию в "Крокус сити холле", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T21:38+0300
2024-03-22T21:38+0300
происшествия
пожар на складе wildberries в шушарах
теракт
мария захарова
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Международное сообщество должно осудить трагедию в "Крокус сити холле", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В "Крокус сити холле" в пятницу вечером, 22 марта, произошла стрельба, затем пожар. По данным Федеральной службы безопасности, есть погибшие и пострадавшие, силовые ведомства принимают все необходимые меры."Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!" - написала Захарова в своем Telegram."Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы.
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пожар на складе wildberries в шушарах, теракт, мария захарова, крокус сити холл
Происшествия, пожар на складе Wildberries в Шушарах, теракт, Мария Захарова, Крокус сити холл
21:38 22.03.2024
 
Захарова призвала мировое сообщество осудить трагедию в "Крокус сити холле"

Захарова: все мировое сообщество должно осудить трагедию в "Крокус сити холле"

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Международное сообщество должно осудить трагедию в "Крокус сити холле", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В "Крокус сити холле" в пятницу вечером, 22 марта, произошла стрельба, затем пожар. По данным Федеральной службы безопасности, есть погибшие и пострадавшие, силовые ведомства принимают все необходимые меры.
"Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!" - написала Захарова в своем Telegram.
"Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы.
 
Происшествияпожар на складе Wildberries в ШушарахтерактМария ЗахароваКрокус сити холл
 
 
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