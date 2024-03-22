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Захарова призвала мировое сообщество осудить трагедию в "Крокус сити холле"

Захарова призвала мировое сообщество осудить трагедию в "Крокус сити холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ

Захарова призвала мировое сообщество осудить трагедию в "Крокус сити холле"

Международное сообщество должно осудить трагедию в "Крокус сити холле", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T21:38+0300

2024-03-22T21:38+0300

2024-03-22T21:38+0300

происшествия

пожар на складе wildberries в шушарах

теракт

мария захарова

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Международное сообщество должно осудить трагедию в "Крокус сити холле", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В "Крокус сити холле" в пятницу вечером, 22 марта, произошла стрельба, затем пожар. По данным Федеральной службы безопасности, есть погибшие и пострадавшие, силовые ведомства принимают все необходимые меры."Все мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление!" - написала Захарова в своем Telegram."Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пожар на складе wildberries в шушарах, теракт, мария захарова, крокус сити холл