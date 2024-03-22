https://1prime.ru/20240322/krokus-846601177.html

В Белом доме назвали кадры случившегося в "Крокусе" ужасающими

В Белом доме назвали кадры случившегося в "Крокусе" ужасающими - 22.03.2024, ПРАЙМ

В Белом доме назвали кадры случившегося в "Крокусе" ужасающими

США в курсе сообщений о стрельбе в Москве, считают кадры с места происшествия "ужасающими", соболезнуют погибшим и пострадавшим, заявил на брифинге в пятницу... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T21:45+0300

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происшествия

крокус сити холл

белый дом

сша

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ВАШИНГТОН, 22 мар — ПРАЙМ. США в курсе сообщений о стрельбе в Москве, считают кадры с места происшествия "ужасающими", соболезнуют погибшим и пострадавшим, заявил на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби. "Очевидно, мы все видим сообщения и видеокадры из Москвы... мы пытаемся получить больше информации... кадры просто ужасные, их очень тяжело видеть. Это будет тяжелый день, наши мысли с ними (родными погибших и пострадавших — ред.)", — сказал представитель Белого дома. В Белом доме подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте в Москве, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад посольством США в РФ, не имело отношения к сегодняшним событиям.Кирби заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. Он оговорился, что в Белом доме располагают только предварительной информацией и стараются получить дополнительные сведения.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.

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