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Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных

Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных - 22.03.2024, ПРАЙМ

Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных

Массовые мероприятия в Москве отменяются 23 и 24 марта. Об этом сооюбщил мэр столицы Сергей Собянин. | 22.03.2024, ПРАЙМ

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2024-03-22T21:47+0300

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происшествия

крокус сити холл

подмосковье

подольск

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Массовые мероприятия в Москве отменяются 23 и 24 марта. Об этом сооюбщил мэр столицы Сергей Собянин. "Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере", - сказал он.В связи с трагедией в Красногорске власти Подольска приняли решение отменить массовые мероприятия, сообщил глава городского круга Григорий Артамонов. Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы также сообщил, что в столице в связи с трагедией отменили праздник "Навруз".В пятницу вечером в подмосковном "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, есть погибшие и пострадавшие, сообщало ФСБ. Как отметили в ведомстве, на месте силовые ведомства принимают необходимые меры.

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