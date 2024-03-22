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Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных
Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных - 22.03.2024, ПРАЙМ
Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных
Массовые мероприятия в Москве отменяются 23 и 24 марта. Об этом сооюбщил мэр столицы Сергей Собянин. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T21:47+0300
2024-03-22T21:47+0300
2024-03-22T21:54+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Массовые мероприятия в Москве отменяются 23 и 24 марта. Об этом сооюбщил мэр столицы Сергей Собянин. "Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере", - сказал он.В связи с трагедией в Красногорске власти Подольска приняли решение отменить массовые мероприятия, сообщил глава городского круга Григорий Артамонов. Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы также сообщил, что в столице в связи с трагедией отменили праздник "Навруз".В пятницу вечером в подмосковном "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, есть погибшие и пострадавшие, сообщало ФСБ. Как отметили в ведомстве, на месте силовые ведомства принимают необходимые меры.
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крокус сити холл, подмосковье, подольск, москва, сергей собянин
Происшествия, Крокус сити холл, ПОДМОСКОВЬЕ, ПОДОЛЬСК, МОСКВА, Сергей Собянин
Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных
Собянин заявил, что массовые мероприятия в Москве в выходные отменяются
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Массовые мероприятия в Москве отменяются 23 и 24 марта. Об этом сооюбщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере", - сказал он.
В связи с трагедией в Красногорске власти Подольска приняли решение отменить массовые мероприятия, сообщил глава городского круга Григорий Артамонов.
Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы также сообщил, что в столице в связи с трагедией отменили праздник "Навруз".
В пятницу вечером в подмосковном "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, есть погибшие и пострадавшие, сообщало ФСБ. Как отметили в ведомстве, на месте силовые ведомства принимают необходимые меры.