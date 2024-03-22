https://1prime.ru/20240322/krokus-846602762.html

Кадыров прокомментировал ЧП в "Крокус Сити Холле"

Кадыров прокомментировал ЧП в "Крокус Сити Холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ

Кадыров прокомментировал ЧП в "Крокус Сити Холле"

Акты насилия, подобные теракту в "Крокус сити холле", могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T22:01+0300

2024-03-22T22:01+0300

2024-03-22T22:01+0300

происшествия

крокус сити холл

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 22 мар - ПРАЙМ. Акты насилия, подобные теракту в "Крокус сити холле", могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми. Об этом написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.В "Крокус сити холле", как сообщила Федеральная служба безопасности, произошла стрельба, затем пожар, есть погибшие и пострадавшие.Кадыров решительно осудил этот акт "насилия, жестокости и безрассудства, направленные против мирных жителей, которые переходят все возможные грани и нарушают основные принципы человечности и гуманизма"."Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми", — подчеркнул он.Кадыров призвал принять самые жестокие и суровые меры против террористов. Глава Чечни также выразил соболезнования родным и близким пострадавших.

https://1prime.ru/20240322/krokus-846601177.html

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крокус сити холл, рамзан кадыров