Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кадыров прокомментировал ЧП в "Крокус Сити Холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240322/krokus-846602762.html
Кадыров прокомментировал ЧП в "Крокус Сити Холле"
Кадыров прокомментировал ЧП в "Крокус Сити Холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Кадыров прокомментировал ЧП в "Крокус Сити Холле"
Акты насилия, подобные теракту в "Крокус сити холле", могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:01+0300
2024-03-22T22:01+0300
происшествия
крокус сити холл
рамзан кадыров
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/82/842128209_0:83:3146:1853_1920x0_80_0_0_fd9388f87e3e1a36760d0ca6ab0e97fd.jpg
ГРОЗНЫЙ, 22 мар - ПРАЙМ. Акты насилия, подобные теракту в "Крокус сити холле", могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми. Об этом написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.В "Крокус сити холле", как сообщила Федеральная служба безопасности, произошла стрельба, затем пожар, есть погибшие и пострадавшие.Кадыров решительно осудил этот акт "насилия, жестокости и безрассудства, направленные против мирных жителей, которые переходят все возможные грани и нарушают основные принципы человечности и гуманизма"."Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми", — подчеркнул он.Кадыров призвал принять самые жестокие и суровые меры против террористов. Глава Чечни также выразил соболезнования родным и близким пострадавших.
https://1prime.ru/20240322/krokus-846601177.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/82/842128209_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_beda932daa0fd376e53759ecae43d026.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крокус сити холл, рамзан кадыров
Происшествия, Крокус сити холл, Рамзан Кадыров
22:01 22.03.2024
 
Кадыров прокомментировал ЧП в "Крокус Сити Холле"

Кадыров о ЧП в "Крокус Сити Холле": такое могут сотворить только трусы и ничтожества

© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Ставропольского края | Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГРОЗНЫЙ, 22 мар - ПРАЙМ. Акты насилия, подобные теракту в "Крокус сити холле", могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми. Об этом написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
В "Крокус сити холле", как сообщила Федеральная служба безопасности, произошла стрельба, затем пожар, есть погибшие и пострадавшие.
Кадыров решительно осудил этот акт "насилия, жестокости и безрассудства, направленные против мирных жителей, которые переходят все возможные грани и нарушают основные принципы человечности и гуманизма".
Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
В Белом доме назвали кадры случившегося в "Крокусе" ужасающими
21:45
"Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми", — подчеркнул он.
Кадыров призвал принять самые жестокие и суровые меры против террористов. Глава Чечни также выразил соболезнования родным и близким пострадавших.
 
ПроисшествияКрокус сити холлРамзан Кадыров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала