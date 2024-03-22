https://1prime.ru/20240322/krokus-846603104.html

СК по факту произошедшего в "Крокусе" возбудил уголовное дело

СК по факту произошедшего в "Крокусе" возбудил уголовное дело - 22.03.2024, ПРАЙМ

СК по факту произошедшего в "Крокусе" возбудил уголовное дело

По факту стрельбы в Подмосковном "Крокус Сити Холле" возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил Следственный комитет России. | 22.03.2024, ПРАЙМ

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2024-03-22T22:03+0300

2024-03-22T22:03+0300

происшествия

россия

крокус сити холл

следственный комитет

уголовное дело

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. По факту стрельбы в Подмосковном "Крокус Сити Холле" возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил Следственный комитет России."По факту происшествия в концертном зале "Крокус сити холл" Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт)", — говорится в сообщении.Отмечается, что "на место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России".В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске началась стрельба. Стало известно, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже поступили сообщения о пожаре в здании. Количество пострадавших уточняется, в здании идет эвакуация граждан.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.

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россия, крокус сити холл, следственный комитет, уголовное дело