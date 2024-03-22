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СК по факту произошедшего в "Крокусе" возбудил уголовное дело - 22.03.2024, ПРАЙМ
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СК по факту произошедшего в "Крокусе" возбудил уголовное дело
СК по факту произошедшего в "Крокусе" возбудил уголовное дело - 22.03.2024, ПРАЙМ
СК по факту произошедшего в "Крокусе" возбудил уголовное дело
По факту стрельбы в Подмосковном "Крокус Сити Холле" возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил Следственный комитет России. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:03+0300
2024-03-22T22:03+0300
происшествия
россия
крокус сити холл
следственный комитет
уголовное дело
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. По факту стрельбы в Подмосковном "Крокус Сити Холле" возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил Следственный комитет России."По факту происшествия в концертном зале "Крокус сити холл" Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт)", — говорится в сообщении.Отмечается, что "на место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России".В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске началась стрельба. Стало известно, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже поступили сообщения о пожаре в здании. Количество пострадавших уточняется, в здании идет эвакуация граждан.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
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россия, крокус сити холл, следственный комитет, уголовное дело
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, Следственный комитет, уголовное дело
22:03 22.03.2024
 
СК по факту произошедшего в "Крокусе" возбудил уголовное дело

СК по факту произошедшего в "Крокусе" возбудил уголовное дело по статье "Теракт"

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. По факту стрельбы в Подмосковном "Крокус Сити Холле" возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил Следственный комитет России.
"По факту происшествия в концертном зале "Крокус сити холл" Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "на место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России".
В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске началась стрельба. Стало известно, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже поступили сообщения о пожаре в здании. Количество пострадавших уточняется, в здании идет эвакуация граждан.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
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ПроисшествияРОССИЯКрокус сити холлСледственный комитетуголовное дело
 
 
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