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Аксенов назвал устроивших атаку на "Крокус сит холл" бешеными собаками
Аксенов назвал устроивших атаку на "Крокус сит холл" бешеными собаками - 22.03.2024, ПРАЙМ
Аксенов назвал устроивших атаку на "Крокус сит холл" бешеными собаками
Те, кто устроил атаку на концертный зал "Крокус сит холл" - бешеные собаки, у них может быть только один конец. Об этом написал в телеграм глава Крыма Сергей... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:12+0300
2024-03-22T22:12+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – ПРАЙМ. Те, кто устроил атаку на концертный зал "Крокус сит холл" - бешеные собаки, у них может быть только один конец. Об этом написал в телеграм глава Крыма Сергей Аксенов. Как сообщила Федеральная служба безопасности России, стрельба и пожар произошли в Красногорске в концертном здании "Крокус сити холл" вечером в пятницу. По данным ведомства, есть погибшие и пострадавшие, силовые ведомства принимают все необходимые меры. Аксенов выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал пострадавшим выздоровления."Те, кто это организовали и совершили, – бешеные собаки. И конец у них может быть только один", - добавил он.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить трагедию.
https://1prime.ru/20240322/oon-846600923.html
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Происшествия, ФСБ, Крокус сити холл, ПОДМОСКОВЬЕ, Сергей Аксенов
Аксенов назвал устроивших атаку на "Крокус сит холл" бешеными собаками
Аксенов назвал устроивших атаку на "Крокус сит холл" в Подмосковье бешеными собаками
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – ПРАЙМ. Те, кто устроил атаку на концертный зал "Крокус сит холл" - бешеные собаки, у них может быть только один конец. Об этом написал в телеграм глава Крыма Сергей Аксенов.
Как сообщила Федеральная служба безопасности России, стрельба и пожар произошли в Красногорске в концертном здании "Крокус сити холл" вечером в пятницу. По данным ведомства, есть погибшие и пострадавшие, силовые ведомства принимают все необходимые меры.
ООН выразили соболезнования в связи с произошедшим в "Крокус Сити Холле"
Аксенов выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал пострадавшим выздоровления.
"Те, кто это организовали и совершили, – бешеные собаки. И конец у них может быть только один", - добавил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить трагедию.