https://1prime.ru/20240322/krokus-846603633.html

МИД призвал США незамедлительно передать данные о теракте, "если они есть"

МИД призвал США незамедлительно передать данные о теракте, "если они есть" - 22.03.2024, ПРАЙМ

МИД призвал США незамедлительно передать данные о теракте, "если они есть"

Если у США есть или были данные по теракту в "Крокусе", их необходимо незамедлительно передать Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T22:14+0300

2024-03-22T22:14+0300

2024-03-22T22:15+0300

происшествия

россия

мид

мария захарова

белый дом

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Если у США есть или были данные по теракту в "Крокусе", их необходимо незамедлительно передать Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. "Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне", — написала Захарова в своем Telegram-канале, в ответ на комментарий Белого дома о том, что там не видят признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. Захарова усомнилась, что у официальных лиц Вашингтона есть право делать "какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности", добавив, что если у Белого дома нет данных об организаторах теракта, то у них "нет права выдавать кому-либо индульгенции".В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске началась стрельба. Стало известно, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже поступили сообщения о пожаре в здании. Количество пострадавших уточняется, в здании идет эвакуация граждан.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.

https://1prime.ru/20240322/krokus-846600793.html

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россия, мид, мария захарова, белый дом