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МИД призвал США незамедлительно передать данные о теракте, "если они есть" - 22.03.2024, ПРАЙМ
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МИД призвал США незамедлительно передать данные о теракте, "если они есть"
МИД призвал США незамедлительно передать данные о теракте, "если они есть" - 22.03.2024, ПРАЙМ
МИД призвал США незамедлительно передать данные о теракте, "если они есть"
Если у США есть или были данные по теракту в "Крокусе", их необходимо незамедлительно передать Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:14+0300
2024-03-22T22:15+0300
происшествия
россия
мид
мария захарова
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Если у США есть или были данные по теракту в "Крокусе", их необходимо незамедлительно передать Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. "Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне", — написала Захарова в своем Telegram-канале, в ответ на комментарий Белого дома о том, что там не видят признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. Захарова усомнилась, что у официальных лиц Вашингтона есть право делать "какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности", добавив, что если у Белого дома нет данных об организаторах теракта, то у них "нет права выдавать кому-либо индульгенции".В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске началась стрельба. Стало известно, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже поступили сообщения о пожаре в здании. Количество пострадавших уточняется, в здании идет эвакуация граждан.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
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россия, мид, мария захарова, белый дом
Происшествия, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова, Белый дом
22:14 22.03.2024 (обновлено: 22:15 22.03.2024)
 
МИД призвал США незамедлительно передать данные о теракте, "если они есть"

Захарова: если у США есть данные по теракту в "Крокусе", их необходимо передать Москве

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Если у США есть или были данные по теракту в "Крокусе", их необходимо незамедлительно передать Москве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
"Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне", — написала Захарова в своем Telegram-канале, в ответ на комментарий Белого дома о том, что там не видят признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
Захарова усомнилась, что у официальных лиц Вашингтона есть право делать "какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности", добавив, что если у Белого дома нет данных об организаторах теракта, то у них "нет права выдавать кому-либо индульгенции".
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Захарова призвала мировое сообщество осудить трагедию в "Крокус сити холле"
21:38
В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске началась стрельба. Стало известно, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже поступили сообщения о пожаре в здании. Количество пострадавших уточняется, в здании идет эвакуация граждан.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
 
ПроисшествияРОССИЯМИДМария ЗахароваБелый дом
 
 
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