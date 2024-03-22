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МИД Пакистана осудил "ужасную атаку" в "Крокус Сити Холле"
МИД Пакистана осудил "ужасную атаку" в "Крокус Сити Холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ
МИД Пакистана осудил "ужасную атаку" в "Крокус Сити Холле"
Пакистан осудил "чудовищную атаку" в подмосковном "Крокус Сити Холле", следует из сообщения МИД страны в соцсети X. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:24+0300
2024-03-22T22:24+0300
2024-03-22T22:24+0300
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Пакистан осудил "чудовищную атаку" в подмосковном "Крокус Сити Холле", следует из сообщения МИД страны в соцсети X."Мы решительно осуждаем чудовищную атаку, совершенную в концертном зале", - сказано в публикации.Пакистанское внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования родственникам погибших, а также народу и правительству России.Как сообщало ранее ФСБ, в "Крокус сити холле" в Красногорске вечером пятницы произошли стрельба и пожар. Есть пострадавшие и погибшие. На месте работают силовые ведомства.
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пакистан, россия, крокус сити холл
Происшествия, ПАКИСТАН, РОССИЯ, Крокус сити холл
МИД Пакистана осудил "ужасную атаку" в "Крокус Сити Холле"
МИД Пакистана осудил "ужасную атаку" в "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Пакистан осудил "чудовищную атаку" в подмосковном "Крокус Сити Холле", следует из сообщения МИД страны в соцсети X.
"Мы решительно осуждаем чудовищную атаку, совершенную в концертном зале", - сказано в публикации.
Пакистанское внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования родственникам погибших, а также народу и правительству России.
Как сообщало ранее ФСБ, в "Крокус сити холле" в Красногорске вечером пятницы произошли стрельба и пожар. Есть пострадавшие и погибшие. На месте работают силовые ведомства.