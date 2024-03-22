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МИД Пакистана осудил "ужасную атаку" в "Крокус Сити Холле"

МИД Пакистана осудил "ужасную атаку" в "Крокус Сити Холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ

МИД Пакистана осудил "ужасную атаку" в "Крокус Сити Холле"

Пакистан осудил "чудовищную атаку" в подмосковном "Крокус Сити Холле", следует из сообщения МИД страны в соцсети X. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T22:24+0300

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2024-03-22T22:24+0300

происшествия

пакистан

россия

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Пакистан осудил "чудовищную атаку" в подмосковном "Крокус Сити Холле", следует из сообщения МИД страны в соцсети X."Мы решительно осуждаем чудовищную атаку, совершенную в концертном зале", - сказано в публикации.Пакистанское внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования родственникам погибших, а также народу и правительству России.Как сообщало ранее ФСБ, в "Крокус сити холле" в Красногорске вечером пятницы произошли стрельба и пожар. Есть пострадавшие и погибшие. На месте работают силовые ведомства.

пакистан

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пакистан, россия, крокус сити холл