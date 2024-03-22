https://1prime.ru/20240322/krokus-846604851.html
Володин назвал "выродками" совершивших теракт в комплексе "Крокус"
Володин назвал "выродками" совершивших теракт в комплексе "Крокус" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Володин назвал "выродками" совершивших теракт в комплексе "Крокус"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Выродки, совершившие теракт в концертном зале "Крокус сити холл", должны быть уничтожены, написал председатель... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:29+0300
2024-03-22T22:29+0300
2024-03-22T22:47+0300
происшествия
россия
москва
крокус сити холл
вячеслав володин
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/38/842473842_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_52a47ce1cc818233c0d1af3c878a49bd.jpg
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Выродки, совершившие теракт в концертном зале "Крокус сити холл", должны быть уничтожены, написал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин."Страшная трагедия произошла в "Крокус Сити Холле". От рук вооружённых бандитов погибли и пострадали беззащитные люди. Глубокие соболезнования родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Сейчас главное — помочь оказавшимся в беде", — заявил он.Спикер ГД выразил семьям погибших свои соболехнования, пожелал выздоровления пострадавшим.Он добавил, что правоохранительные органы выполняют свою работу. Как подчеркнул политик, выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены.Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали. Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте.
https://1prime.ru/20240322/krokus-846603104.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/38/842473842_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_3015f79465839b41a93ba686c387a2c9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, крокус сити холл, вячеслав володин
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, Крокус сити холл, Вячеслав Володин
Володин назвал "выродками" совершивших теракт в комплексе "Крокус"
Володин: выродки, совершившие чудовищный теракт, должны быть уничтожены
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Выродки, совершившие теракт в концертном зале "Крокус сити холл", должны быть уничтожены, написал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
"Страшная трагедия произошла в "Крокус Сити Холле". От рук вооружённых бандитов погибли и пострадали беззащитные люди. Глубокие соболезнования родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Сейчас главное — помочь оказавшимся в беде", — заявил он.
СК по факту произошедшего в "Крокусе" возбудил уголовное дело
Спикер ГД выразил семьям погибших свои соболехнования, пожелал выздоровления пострадавшим.
Он добавил, что правоохранительные органы выполняют свою работу. Как подчеркнул политик, выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены.
Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали.
Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте.