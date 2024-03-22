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Володин назвал "выродками" совершивших теракт в комплексе "Крокус" - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Володин назвал "выродками" совершивших теракт в комплексе "Крокус"
Володин назвал "выродками" совершивших теракт в комплексе "Крокус" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Володин назвал "выродками" совершивших теракт в комплексе "Крокус"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Выродки, совершившие теракт в концертном зале "Крокус сити холл", должны быть уничтожены, написал председатель... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:29+0300
2024-03-22T22:47+0300
происшествия
россия
москва
крокус сити холл
вячеслав володин
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Выродки, совершившие теракт в концертном зале "Крокус сити холл", должны быть уничтожены, написал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин."Страшная трагедия произошла в "Крокус Сити Холле". От рук вооружённых бандитов погибли и пострадали беззащитные люди. Глубокие соболезнования родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Сейчас главное — помочь оказавшимся в беде", — заявил он.Спикер ГД выразил семьям погибших свои соболехнования, пожелал выздоровления пострадавшим.Он добавил, что правоохранительные органы выполняют свою работу. Как подчеркнул политик, выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены.Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали. Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте.
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россия, москва, крокус сити холл, вячеслав володин
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, Крокус сити холл, Вячеслав Володин
22:29 22.03.2024 (обновлено: 22:47 22.03.2024)
 
Володин назвал "выродками" совершивших теракт в комплексе "Крокус"

Володин: выродки, совершившие чудовищный теракт, должны быть уничтожены

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Выродки, совершившие теракт в концертном зале "Крокус сити холл", должны быть уничтожены, написал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
"Страшная трагедия произошла в "Крокус Сити Холле". От рук вооружённых бандитов погибли и пострадали беззащитные люди. Глубокие соболезнования родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Сейчас главное — помочь оказавшимся в беде", — заявил он.
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Вчера, 22:03
Спикер ГД выразил семьям погибших свои соболехнования, пожелал выздоровления пострадавшим.
Он добавил, что правоохранительные органы выполняют свою работу. Как подчеркнул политик, выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены.
Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали.
Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте.
 
ПроисшествияРОССИЯМОСКВАКрокус сити холлВячеслав Володин
 
 
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