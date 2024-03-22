https://1prime.ru/20240322/krokus-846604851.html

Володин назвал "выродками" совершивших теракт в комплексе "Крокус"

Володин назвал "выродками" совершивших теракт в комплексе "Крокус" - 22.03.2024, ПРАЙМ

Володин назвал "выродками" совершивших теракт в комплексе "Крокус"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Выродки, совершившие теракт в концертном зале "Крокус сити холл", должны быть уничтожены, написал председатель... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T22:29+0300

2024-03-22T22:29+0300

2024-03-22T22:47+0300

происшествия

россия

москва

крокус сити холл

вячеслав володин

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Выродки, совершившие теракт в концертном зале "Крокус сити холл", должны быть уничтожены, написал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин."Страшная трагедия произошла в "Крокус Сити Холле". От рук вооружённых бандитов погибли и пострадали беззащитные люди. Глубокие соболезнования родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Сейчас главное — помочь оказавшимся в беде", — заявил он.Спикер ГД выразил семьям погибших свои соболехнования, пожелал выздоровления пострадавшим.Он добавил, что правоохранительные органы выполняют свою работу. Как подчеркнул политик, выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены.Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали. Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте.

https://1prime.ru/20240322/krokus-846603104.html

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