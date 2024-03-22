https://1prime.ru/20240322/krokus-846605126.html

Лукашенко выразил соболезнование Путину в связи с ЧП в "Крокус сити холле"

Лукашенко выразил соболезнование Путину в связи с ЧП в "Крокус сити холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ

Лукашенко выразил соболезнование Путину в связи с ЧП в "Крокус сити холле"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с трагедиеей в коннцертном зале "Крокус... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T22:32+0300

2024-03-22T22:32+0300

2024-03-22T22:32+0300

происшествия

александр лукашенко

владимир путин

крокус сити холл

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МИНСК, 22 мар – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с трагедиеей в коннцертном зале "Крокус сити холл". Об этом сообщила пресс-служба белорусского Министерства иностранных дел. По сообщениям Федеральной службы безопасности, 22 марта вечером в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали.Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте."Уважаемый Владимир Владимирович, от имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с чудовищным терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, в результате которого пострадали мирные жители", - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск решительно осуждает "зверское убийство ни в чем не повинных людей". Он также выразил убеждения, что все виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание.Помимо этого, Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

https://1prime.ru/20240322/krokus-846604851.html

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александр лукашенко, владимир путин, крокус сити холл