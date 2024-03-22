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Лукашенко выразил соболезнование Путину в связи с ЧП в "Крокус сити холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко выразил соболезнование Путину в связи с ЧП в "Крокус сити холле"
Лукашенко выразил соболезнование Путину в связи с ЧП в "Крокус сити холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Лукашенко выразил соболезнование Путину в связи с ЧП в "Крокус сити холле"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с трагедиеей в коннцертном зале "Крокус... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:32+0300
2024-03-22T22:32+0300
происшествия
александр лукашенко
владимир путин
крокус сити холл
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МИНСК, 22 мар – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с трагедиеей в коннцертном зале "Крокус сити холл". Об этом сообщила пресс-служба белорусского Министерства иностранных дел. По сообщениям Федеральной службы безопасности, 22 марта вечером в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали.Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте."Уважаемый Владимир Владимирович, от имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с чудовищным терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, в результате которого пострадали мирные жители", - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск решительно осуждает "зверское убийство ни в чем не повинных людей". Он также выразил убеждения, что все виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание.Помимо этого, Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
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александр лукашенко, владимир путин, крокус сити холл
Происшествия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Крокус сити холл
22:32 22.03.2024
 
Лукашенко выразил соболезнование Путину в связи с ЧП в "Крокус сити холле"

Лукашенко выразил соболезнование Путину в связи с трагедией в "Крокус сити холле"

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего государственного совета Союзного государства
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МИНСК, 22 мар – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования главе российского государства Владимиру Путину в связи с трагедиеей в коннцертном зале "Крокус сити холл". Об этом сообщила пресс-служба белорусского Министерства иностранных дел.
По сообщениям Федеральной службы безопасности, 22 марта вечером в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали.
Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте.
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Володин назвал "выродками" совершивших теракт в комплексе "Крокус"
Вчера, 22:29
"Уважаемый Владимир Владимирович, от имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с чудовищным терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, в результате которого пострадали мирные жители", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск решительно осуждает "зверское убийство ни в чем не повинных людей". Он также выразил убеждения, что все виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание.
Помимо этого, Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
 
ПроисшествияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинКрокус сити холл
 
 
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