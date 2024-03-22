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Верхние этажи "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели

Верхние этажи "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели - 22.03.2024, ПРАЙМ

Верхние этажи "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели

Верхние этажи здания "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели, огонь опустился на нижние ярусы, предает корреспондент РИА Новости. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T22:38+0300

2024-03-22T22:38+0300

2024-03-22T22:38+0300

происшествия

крокус сити холл

россия

пожар

москва

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Верхние этажи здания "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели, огонь опустился на нижние ярусы, предает корреспондент РИА Новости. В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске началась стрельба. Стало известно, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже поступили сообщения о пожаре в здании. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.

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