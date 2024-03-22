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Верхние этажи "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Верхние этажи "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели
Верхние этажи "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели - 22.03.2024, ПРАЙМ
Верхние этажи "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели
Верхние этажи здания "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели, огонь опустился на нижние ярусы, предает корреспондент РИА Новости. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:38+0300
2024-03-22T22:38+0300
происшествия
крокус сити холл
россия
пожар
москва
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Верхние этажи здания "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели, огонь опустился на нижние ярусы, предает корреспондент РИА Новости. В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске началась стрельба. Стало известно, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже поступили сообщения о пожаре в здании. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
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крокус сити холл, россия, пожар, москва
Происшествия, Крокус сити холл, РОССИЯ, пожар, МОСКВА
22:38 22.03.2024
 
Верхние этажи "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели

Верхние этажи "Крокус Сити Холла" почти выгорели, огонь опустился ниже

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мар ПРАЙМ. Верхние этажи здания "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели, огонь опустился на нижние ярусы, предает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске началась стрельба. Стало известно, что как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже поступили сообщения о пожаре в здании.
По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
Пожар в Крокус сити холле - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
В "Крокус Сити Холле" произошла стрельба, начался пожар
Вчера, 20:48
 
ПроисшествияКрокус сити холлРОССИЯпожарМОСКВА
 
 
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