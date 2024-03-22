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Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе"
Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус сити холле" и пожелал сил всем близким пострадавших. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:41+0300
2024-03-22T22:41+0300
2024-03-22T22:42+0300
происшествия
крокус сити холл
дмитрий медведев
москва
теракт
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус сити холле" и пожелал сил всем близким пострадавших. "Семьям погибших в теракте - искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших", — написал Медведев в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти музыкальный концерт. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
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Происшествия, Крокус сити холл, Дмитрий Медведев, МОСКВА, теракт
Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе"
Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус сити холле" и пожелал сил всем близким пострадавших.
"Семьям погибших в теракте - искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших", — написал Медведев в своем Telegram-канале.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти музыкальный концерт.
По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Верхние этажи "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели