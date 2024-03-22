https://1prime.ru/20240322/krokus-846605461.html

Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе"

Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе" - 22.03.2024, ПРАЙМ

Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус сити холле" и пожелал сил всем близким пострадавших. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T22:41+0300

2024-03-22T22:41+0300

2024-03-22T22:42+0300

происшествия

крокус сити холл

дмитрий медведев

москва

теракт

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус сити холле" и пожелал сил всем близким пострадавших. "Семьям погибших в теракте - искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших", — написал Медведев в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти музыкальный концерт. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

https://1prime.ru/20240322/krokus-846605332.html

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крокус сити холл, дмитрий медведев, москва, теракт