Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240322/krokus-846605461.html
Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе"
Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус сити холле" и пожелал сил всем близким пострадавших. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:41+0300
2024-03-22T22:42+0300
происшествия
крокус сити холл
дмитрий медведев
москва
теракт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853293_0:49:1026:626_1920x0_80_0_0_902a8179b3fd0cb1a21531df3bd0a880.jpg
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус сити холле" и пожелал сил всем близким пострадавших. "Семьям погибших в теракте - искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших", — написал Медведев в своем Telegram-канале. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти музыкальный концерт. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
https://1prime.ru/20240322/krokus-846605332.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853293_0:0:948:711_1920x0_80_0_0_8a5fd02afd4213eb9dd08e04a4ab58e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крокус сити холл, дмитрий медведев, москва, теракт
Происшествия, Крокус сити холл, Дмитрий Медведев, МОСКВА, теракт
22:41 22.03.2024 (обновлено: 22:42 22.03.2024)
 
Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе"

Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус сити холле" и пожелал сил всем близким пострадавших.
"Семьям погибших в теракте - искренние соболезнования, душевных сил всем близким пострадавших", — написал Медведев в своем Telegram-канале.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти музыкальный концерт.
По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Стрельба в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Верхние этажи "Крокус Сити Холла" почти полностью выгорели
Вчера, 22:38
 
ПроисшествияКрокус сити холлДмитрий МедведевМОСКВАтеракт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала