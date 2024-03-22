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Путин получает все данные о произошедшем в "Крокусе", заявил Песков - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Путин получает все данные о произошедшем в "Крокусе", заявил Песков
Путин получает все данные о произошедшем в "Крокусе", заявил Песков - 22.03.2024, ПРАЙМ
Путин получает все данные о произошедшем в "Крокусе", заявил Песков
Президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения в связи с произошедшим в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:45+0300
2024-03-22T22:45+0300
происшествия
владимир путин
крокус сити холл
россия
москва
теракт
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения в связи с произошедшим в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В первые минуты произошедшего в "Крокус сити холл" президенту было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания", — сказал он. По сообщениям Федеральной службы безопасности, 22 марта вечером в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали. Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте.
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владимир путин, крокус сити холл, россия, москва, теракт
Происшествия, Владимир Путин, Крокус сити холл, РОССИЯ, МОСКВА, теракт
22:45 22.03.2024
 
Путин получает все данные о произошедшем в "Крокусе", заявил Песков

Песков: Путин дал необходимые поручения в связи с произошедшим в "Крокус сити холле"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций
Президент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 мар ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения в связи с произошедшим в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В первые минуты произошедшего в "Крокус сити холл" президенту было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания", — сказал он.
По сообщениям Федеральной службы безопасности, 22 марта вечером в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали.
Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Медведев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокусе"
Вчера, 22:41
 
ПроисшествияВладимир ПутинКрокус сити холлРОССИЯМОСКВАтеракт
 
 
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