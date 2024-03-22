https://1prime.ru/20240322/krokus-846605688.html

Путин получает все данные о произошедшем в "Крокусе", заявил Песков

Путин получает все данные о произошедшем в "Крокусе", заявил Песков - 22.03.2024, ПРАЙМ

Путин получает все данные о произошедшем в "Крокусе", заявил Песков

Президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения в связи с произошедшим в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T22:45+0300

2024-03-22T22:45+0300

2024-03-22T22:45+0300

происшествия

владимир путин

крокус сити холл

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теракт

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения в связи с произошедшим в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В первые минуты произошедшего в "Крокус сити холл" президенту было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания", — сказал он. По сообщениям Федеральной службы безопасности, 22 марта вечером в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали. Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте.

https://1prime.ru/20240322/krokus-846605461.html

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владимир путин, крокус сити холл, россия, москва, теракт