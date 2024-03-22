https://1prime.ru/20240322/krokus-846606207.html

Глава МВД прибыл на место террористического акта в "Крокусе"

Глава МВД прибыл на место террористического акта в "Крокусе" - 22.03.2024, ПРАЙМ

Глава МВД прибыл на место террористического акта в "Крокусе"

На место трагедии Красногорске прибыл министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T22:50+0300

2024-03-22T22:50+0300

2024-03-22T23:11+0300

происшествия

россия

москва

крокус сити холл

мвд

владимир колокольцев

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. На место трагедии Красногорске прибыл министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. "Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в "Крокус сити холле", он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия", — сказала она. Ранее ФСБ сообщала, что вечером 22 марта в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали. Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте.Концертный зал "Крокус сити холл" расположен в подмосковном городе Красногорск на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240322/krokus-846605688.html

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