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Глава МВД прибыл на место террористического акта в "Крокусе"
Глава МВД прибыл на место террористического акта в "Крокусе" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Глава МВД прибыл на место террористического акта в "Крокусе"
На место трагедии Красногорске прибыл министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:50+0300
2024-03-22T22:50+0300
2024-03-22T23:11+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. На место трагедии Красногорске прибыл министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. "Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в "Крокус сити холле", он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия", — сказала она. Ранее ФСБ сообщала, что вечером 22 марта в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали. Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте.Концертный зал "Крокус сити холл" расположен в подмосковном городе Красногорск на 66-м километре МКАД.
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Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, Крокус сити холл, МВД, Владимир Колокольцев
Глава МВД прибыл на место террористического акта в "Крокусе"
Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл на место террористического акта в "Крокусе"
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. На место трагедии Красногорске прибыл министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в "Крокус сити холле", он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия", — сказала она.
Путин получает все данные о произошедшем в "Крокусе", заявил Песков
Ранее ФСБ сообщала, что вечером 22 марта в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали. Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте.
Концертный зал "Крокус сити холл" расположен в подмосковном городе Красногорск на 66-м километре МКАД.