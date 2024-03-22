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Глава МВД прибыл на место террористического акта в "Крокусе" - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Глава МВД прибыл на место террористического акта в "Крокусе"
Глава МВД прибыл на место террористического акта в "Крокусе" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Глава МВД прибыл на место террористического акта в "Крокусе"
На место трагедии Красногорске прибыл министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T22:50+0300
2024-03-22T23:11+0300
происшествия
россия
москва
крокус сити холл
мвд
владимир колокольцев
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. На место трагедии Красногорске прибыл министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. "Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в "Крокус сити холле", он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия", — сказала она. Ранее ФСБ сообщала, что вечером 22 марта в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали. Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте.Концертный зал "Крокус сити холл" расположен в подмосковном городе Красногорск на 66-м километре МКАД.
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россия, москва, крокус сити холл, мвд, владимир колокольцев
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, Крокус сити холл, МВД, Владимир Колокольцев
22:50 22.03.2024 (обновлено: 23:11 22.03.2024)
 
Глава МВД прибыл на место террористического акта в "Крокусе"

Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл на место террористического акта в "Крокусе"

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк% Владимир Колокольцев
% Владимир Колокольцев - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. На место трагедии Красногорске прибыл министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в "Крокус сити холле", он в режиме реального времени получает доклады об обстановке на месте происшествия", — сказала она.
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Ранее ФСБ сообщала, что вечером 22 марта в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали. Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте.
Концертный зал "Крокус сити холл" расположен в подмосковном городе Красногорск на 66-м километре МКАД.
 
ПроисшествияРОССИЯМОСКВАКрокус сити холлМВДВладимир Колокольцев
 
 
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