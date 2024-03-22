https://1prime.ru/20240322/krokus-846606618.html

МИД: Россия требует осуждения со стороны ООН теракта в "Крокус сити холле"

МИД: Россия требует осуждения со стороны ООН теракта в "Крокус сити холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ

МИД: Россия требует осуждения со стороны ООН теракта в "Крокус сити холле"

Россия требует осуждения со стороны ООН теракта в "Крокус сити холле", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T23:00+0300

2024-03-22T23:00+0300

2024-03-22T23:00+0300

происшествия

россия

мид

мария захарова

оон

теракт

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия требует осуждения со стороны ООН теракта в "Крокус сити холле", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Уж кто-то, а ООН, ее секретариат и генеральный секретарь и страны члены обязаны увидеть то, что сейчас видит весь мир — кровавый теракт. И безоговорочно осудить", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24". По сообщениям Федеральной службы безопасности, 22 марта вечером в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

https://1prime.ru/20240322/oon-846600923.html

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россия, мид, мария захарова, оон, теракт, крокус сити холл