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МИД: Россия требует осуждения со стороны ООН теракта в "Крокус сити холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ
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МИД: Россия требует осуждения со стороны ООН теракта в "Крокус сити холле"
МИД: Россия требует осуждения со стороны ООН теракта в "Крокус сити холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ
МИД: Россия требует осуждения со стороны ООН теракта в "Крокус сити холле"
Россия требует осуждения со стороны ООН теракта в "Крокус сити холле", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T23:00+0300
2024-03-22T23:00+0300
происшествия
россия
мид
мария захарова
оон
теракт
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия требует осуждения со стороны ООН теракта в "Крокус сити холле", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Уж кто-то, а ООН, ее секретариат и генеральный секретарь и страны члены обязаны увидеть то, что сейчас видит весь мир — кровавый теракт. И безоговорочно осудить", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24". По сообщениям Федеральной службы безопасности, 22 марта вечером в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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россия, мид, мария захарова, оон, теракт, крокус сити холл
Происшествия, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова, ООН, теракт, Крокус сити холл
23:00 22.03.2024
 
МИД: Россия требует осуждения со стороны ООН теракта в "Крокус сити холле"

Захарова: МИД: Россия требует осуждения со стороны ООН теракта в "Крокус сити холле"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия требует осуждения со стороны ООН теракта в "Крокус сити холле", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Уж кто-то, а ООН, ее секретариат и генеральный секретарь и страны члены обязаны увидеть то, что сейчас видит весь мир — кровавый теракт. И безоговорочно осудить", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
По сообщениям Федеральной службы безопасности, 22 марта вечером в "Крокус сити холле" произошли стрельба и пожар, по предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали.
Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
В ООН выразили соболезнования в связи с произошедшим в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 21:42
 
ПроисшествияРОССИЯМИДМария ЗахароваООНтерактКрокус сити холл
 
 
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