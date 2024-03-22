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Нагрузка на Telegram в Москве на фоне теракта возросла в 5 раз - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Нагрузка на Telegram в Москве на фоне теракта возросла в 5 раз
Нагрузка на Telegram в Москве на фоне теракта возросла в 5 раз - 22.03.2024, ПРАЙМ
Нагрузка на Telegram в Москве на фоне теракта возросла в 5 раз
Нагрузка на Telegram в Москве на фоне теракта в "Крокус сити холле" в 5 раз выше обычной пятницы, на соцсети – в 1,5-3,5 раза, сообщил РИА Новости ведущий... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T23:04+0300
2024-03-22T23:04+0300
происшествия
россия
москва
крокус сити холл
теракт
telegram
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Нагрузка на Telegram в Москве на фоне теракта в "Крокус сити холле" в 5 раз выше обычной пятницы, на соцсети – в 1,5-3,5 раза, сообщил РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "Telegram лежит де-факто. Относительно лежит, очень тяжело ему работать. Трафик на Telegram в Москве вырос примерно в 5 раз. Если говорить о конкретной нагрузке на соцсети … от нормы обычной, вот для вечера пятницы, мы имеем от 1,5 до 3,5 раза рост нагрузки", — сообщил эксперт. Он объяснил, что во время таких событий люди начинают звонить своим близким, активно пользоваться мобильным интернетом, читать новости, а "в первую очередь новости читают в Telegram, поэтому в данный момент нагрузка очень сильно выросла". В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Как передавал корреспондент агентства РИА Новости, огонь открыли как минимум три человека в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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россия, москва, крокус сити холл, теракт, telegram
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, Крокус сити холл, теракт, Telegram
23:04 22.03.2024
 
Нагрузка на Telegram в Москве на фоне теракта возросла в 5 раз

Нагрузка на Telegram в Москве на фоне теракта в Подмосковном "Крокусе" возросла в 5 раз

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 мар ПРАЙМ. Нагрузка на Telegram в Москве на фоне теракта в "Крокус сити холле" в 5 раз выше обычной пятницы, на соцсети – в 1,5-3,5 раза, сообщил РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Telegram лежит де-факто. Относительно лежит, очень тяжело ему работать. Трафик на Telegram в Москве вырос примерно в 5 раз. Если говорить о конкретной нагрузке на соцсети … от нормы обычной, вот для вечера пятницы, мы имеем от 1,5 до 3,5 раза рост нагрузки", — сообщил эксперт.
Он объяснил, что во время таких событий люди начинают звонить своим близким, активно пользоваться мобильным интернетом, читать новости, а "в первую очередь новости читают в Telegram, поэтому в данный момент нагрузка очень сильно выросла".
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
МИД: Россия требует осуждения со стороны ООН теракта в "Крокус сити холле"
Вчера, 23:00
В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Как передавал корреспондент агентства РИА Новости, огонь открыли как минимум три человека в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
 
ПроисшествияРОССИЯМОСКВАКрокус сити холлтерактTelegram
 
 
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