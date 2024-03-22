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Нагрузка на Telegram в Москве на фоне теракта возросла в 5 раз

Нагрузка на Telegram в Москве на фоне теракта возросла в 5 раз - 22.03.2024, ПРАЙМ

Нагрузка на Telegram в Москве на фоне теракта возросла в 5 раз

Нагрузка на Telegram в Москве на фоне теракта в "Крокус сити холле" в 5 раз выше обычной пятницы, на соцсети – в 1,5-3,5 раза, сообщил РИА Новости ведущий... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T23:04+0300

2024-03-22T23:04+0300

2024-03-22T23:04+0300

происшествия

россия

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крокус сити холл

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Нагрузка на Telegram в Москве на фоне теракта в "Крокус сити холле" в 5 раз выше обычной пятницы, на соцсети – в 1,5-3,5 раза, сообщил РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "Telegram лежит де-факто. Относительно лежит, очень тяжело ему работать. Трафик на Telegram в Москве вырос примерно в 5 раз. Если говорить о конкретной нагрузке на соцсети … от нормы обычной, вот для вечера пятницы, мы имеем от 1,5 до 3,5 раза рост нагрузки", — сообщил эксперт. Он объяснил, что во время таких событий люди начинают звонить своим близким, активно пользоваться мобильным интернетом, читать новости, а "в первую очередь новости читают в Telegram, поэтому в данный момент нагрузка очень сильно выросла". В подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Как передавал корреспондент агентства РИА Новости, огонь открыли как минимум три человека в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

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