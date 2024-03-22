https://1prime.ru/20240322/krokus-846607155.html

"Яндекс.Такси" сделал все поездки из района "Крокуса" бесплатными

"Яндекс.Такси" сделал все поездки из района "Крокуса" бесплатными - 22.03.2024, ПРАЙМ

"Яндекс.Такси" сделал все поездки из района "Крокуса" бесплатными

Для пассажиров из района "Крокус Сити Холла" все поездки на "Яндекс Такси" сделали бесплатными, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T23:12+0300

2024-03-22T23:12+0300

2024-03-22T23:12+0300

происшествия

россия

москва

крокус сити холл

теракт

поездки

https://cdnn.1prime.ru/img/83897/29/838972986_0:0:3229:1816_1920x0_80_0_0_2c37f01c1520be8348cbcec17f676128.jpg

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Для пассажиров из района "Крокус Сити Холла" все поездки на "Яндекс Такси" сделали бесплатными, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Как сообщили в компании "Яндекс", "Яндекс Такси" сделали бесплатными для пассажиров все поездки из района "Крокус Сити Холл". За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней", — говорится в сообщении. Уточняется, что благодаря совместной работе правительства Москвы и компании "Яндекс" оперативно были приняты все меры по снижению коэффициент на поездки. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье.По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.

https://1prime.ru/20240322/krokus-846606618.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, крокус сити холл, теракт, поездки