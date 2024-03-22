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"Яндекс.Такси" сделал все поездки из района "Крокуса" бесплатными - 22.03.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс.Такси" сделал все поездки из района "Крокуса" бесплатными
"Яндекс.Такси" сделал все поездки из района "Крокуса" бесплатными - 22.03.2024, ПРАЙМ
"Яндекс.Такси" сделал все поездки из района "Крокуса" бесплатными
Для пассажиров из района "Крокус Сити Холла" все поездки на "Яндекс Такси" сделали бесплатными, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T23:12+0300
2024-03-22T23:12+0300
происшествия
россия
москва
крокус сити холл
теракт
поездки
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Для пассажиров из района "Крокус Сити Холла" все поездки на "Яндекс Такси" сделали бесплатными, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Как сообщили в компании "Яндекс", "Яндекс Такси" сделали бесплатными для пассажиров все поездки из района "Крокус Сити Холл". За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней", — говорится в сообщении. Уточняется, что благодаря совместной работе правительства Москвы и компании "Яндекс" оперативно были приняты все меры по снижению коэффициент на поездки. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье.По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.
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россия, москва, крокус сити холл, теракт, поездки
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, Крокус сити холл, теракт, поездки
23:12 22.03.2024
 
"Яндекс.Такси" сделал все поездки из района "Крокуса" бесплатными

Для пассажиров из района "Крокуса" все поездки на "Яндекс.Такси" сделали бесплатными

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси службы "Яндекс Go"
Такси службы Яндекс Go - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Для пассажиров из района "Крокус Сити Холла" все поездки на "Яндекс Такси" сделали бесплатными, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Как сообщили в компании "Яндекс", "Яндекс Такси" сделали бесплатными для пассажиров все поездки из района "Крокус Сити Холл". За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней", — говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря совместной работе правительства Москвы и компании "Яндекс" оперативно были приняты все меры по снижению коэффициент на поездки.
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Вчера, 23:00
В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье.
По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.
 
ПроисшествияРОССИЯМОСКВАКрокус сити холлтерактпоездки
 
 
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