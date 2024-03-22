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МИД: огромные вопросы вызывает реакция генсека ООН на теракт в "Крокусе" - 22.03.2024, ПРАЙМ
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МИД: огромные вопросы вызывает реакция генсека ООН на теракт в "Крокусе"
МИД: огромные вопросы вызывает реакция генсека ООН на теракт в "Крокусе" - 22.03.2024, ПРАЙМ
МИД: огромные вопросы вызывает реакция генсека ООН на теракт в "Крокусе"
Реакция офиса генсека ООН на теракт в "Крокус сити холле" вызывает огромные вопросы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T23:16+0300
2024-03-22T23:16+0300
происшествия
россия
москва
теракт
крокус сити холл
мария захарова
оон
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Реакция офиса генсека ООН на теракт в "Крокус сити холле" вызывает огромные вопросы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Я вам честно могу сказать, что не просто вопросы, огромные вопросы вызвала реакция офиса генсека ООН, который заявил, его представители, что они опечалены сообщениями о стрельбе", — сказала она в эфире "Россия 24". Захарова добавила, что "у всех адекватных людей, имеющие разный эмоциональный уровень реакции на подобные вещи, слова были одни: об ужасе, шоке, оторопи, безоговорочном осуждении, праведном гневе, сострадании жертвам". "Какая такая печаль о стрельбе?", — задалась вопросом она. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье.По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.
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россия, москва, теракт, крокус сити холл, мария захарова, оон
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, теракт, Крокус сити холл, Мария Захарова, ООН
23:16 22.03.2024
 
МИД: огромные вопросы вызывает реакция генсека ООН на теракт в "Крокусе"

МИД: огромные вопросы вызывает реакция генсека ООН на теракт в "Крокусе"

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Реакция офиса генсека ООН на теракт в "Крокус сити холле" вызывает огромные вопросы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я вам честно могу сказать, что не просто вопросы, огромные вопросы вызвала реакция офиса генсека ООН, который заявил, его представители, что они опечалены сообщениями о стрельбе", — сказала она в эфире "Россия 24".
Захарова добавила, что "у всех адекватных людей, имеющие разный эмоциональный уровень реакции на подобные вещи, слова были одни: об ужасе, шоке, оторопи, безоговорочном осуждении, праведном гневе, сострадании жертвам".
"Какая такая печаль о стрельбе?", — задалась вопросом она.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Захарова призвала мировое сообщество осудить трагедию в "Крокус сити холле"
Вчера, 21:38
В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте ЧП в "Крокус сити Холле" работает СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, люди уже поступают в московские больницы.
По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье.
По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.
 
ПроисшествияРОССИЯМОСКВАтерактКрокус сити холлМария ЗахароваООН
 
 
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