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Минтранс усилил меры безопасности на объектах инфраструктуры Подмосковья - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Минтранс усилил меры безопасности на объектах инфраструктуры Подмосковья
Минтранс усилил меры безопасности на объектах инфраструктуры Подмосковья - 22.03.2024, ПРАЙМ
Минтранс усилил меры безопасности на объектах инфраструктуры Подмосковья
Меры безопасности усилены на объектах транспортной инфраструктуры и в местах скопления людей в Подмосковье, сообщили в минтрансе региона. | 22.03.2024, ПРАЙМ
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происшествия
россия
минтранс рф
крокус сити холл
теракт
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Меры безопасности усилены на объектах транспортной инфраструктуры и в местах скопления людей в Подмосковье, сообщили в минтрансе региона. "Сообщаем, что на объектах транспортной инфраструктуры Подмосковья в местах скопления людей усилены меры безопасности", — отмечается в Telegram-канале ведомства. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье.По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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россия, минтранс рф, крокус сити холл, теракт
Происшествия, РОССИЯ, Минтранс РФ, Крокус сити холл, теракт
23:25 22.03.2024 (обновлено: 23:26 22.03.2024)
 
Минтранс усилил меры безопасности на объектах инфраструктуры Подмосковья

Минтранс: меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры усилены в Подмосковье

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСтрельба в "Крокус Сити Холле" в Москве
Стрельба в Крокус Сити Холле в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Меры безопасности усилены на объектах транспортной инфраструктуры и в местах скопления людей в Подмосковье, сообщили в минтрансе региона.
"Сообщаем, что на объектах транспортной инфраструктуры Подмосковья в местах скопления людей усилены меры безопасности", — отмечается в Telegram-канале ведомства.
В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
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По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье.
По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.
Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
ПроисшествияРОССИЯМинтранс РФКрокус сити холлтеракт
 
 
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