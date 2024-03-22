https://1prime.ru/20240322/krokus-846608521.html
Минтранс усилил меры безопасности на объектах инфраструктуры Подмосковья
Минтранс усилил меры безопасности на объектах инфраструктуры Подмосковья - 22.03.2024, ПРАЙМ
Минтранс усилил меры безопасности на объектах инфраструктуры Подмосковья
Меры безопасности усилены на объектах транспортной инфраструктуры и в местах скопления людей в Подмосковье, сообщили в минтрансе региона. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T23:25+0300
2024-03-22T23:25+0300
2024-03-22T23:26+0300
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Меры безопасности усилены на объектах транспортной инфраструктуры и в местах скопления людей в Подмосковье, сообщили в минтрансе региона. "Сообщаем, что на объектах транспортной инфраструктуры Подмосковья в местах скопления людей усилены меры безопасности", — отмечается в Telegram-канале ведомства. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье.По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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россия, минтранс рф, крокус сити холл, теракт
Происшествия, РОССИЯ, Минтранс РФ, Крокус сити холл, теракт
Минтранс усилил меры безопасности на объектах инфраструктуры Подмосковья
Минтранс: меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры усилены в Подмосковье
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Меры безопасности усилены на объектах транспортной инфраструктуры и в местах скопления людей в Подмосковье, сообщили в минтрансе региона.
"Сообщаем, что на объектах транспортной инфраструктуры Подмосковья в местах скопления людей усилены меры безопасности", — отмечается в Telegram-канале ведомства.
В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
МИД: Россия требует осуждения со стороны ООН теракта в "Крокус сити холле"
По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье.
По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.
Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.