Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЧС открыли горячую линию для звонков из-за трагедии в "Крокус сити холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240322/krokus-mchs-846609470.html
МЧС открыли горячую линию для звонков из-за трагедии в "Крокус сити холле"
МЧС открыли горячую линию для звонков из-за трагедии в "Крокус сити холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ
МЧС открыли горячую линию для звонков из-за трагедии в "Крокус сити холле"
МЧС России открыло горячую линию для звонков из-за трагедии в подмосковном комплексе "Крокус сити холле", сообщается в Telegram-канале ведомства. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T23:40+0300
2024-03-22T23:40+0300
происшествия
россия
крокус сити холл
теракт
москва
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846601715_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_4c7af42987b6ef249d3b3324499fd200.jpg
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. МЧС России открыло горячую линию для звонков из-за трагедии в подмосковном комплексе "Крокус сити холле", сообщается в Telegram-канале ведомства. "В целях оказания информационной поддержки и психологической помощи, в связи с трагическими событиями в Московской области, в МЧС России открыт телефон "горячей линии": 8-800-775-17-17", — говорится в сообщении. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье. По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
https://1prime.ru/20240322/846608339.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/16/846601715_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_433470c3a38b32437a8a1e1532586ea9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крокус сити холл, теракт, москва, мчс
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт, МОСКВА, МЧС
23:40 22.03.2024
 
МЧС открыли горячую линию для звонков из-за трагедии в "Крокус сити холле"

МЧС открыли горячую линию для звонков из-за трагедии в "Крокус сити холле"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. МЧС России открыло горячую линию для звонков из-за трагедии в подмосковном комплексе "Крокус сити холле", сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В целях оказания информационной поддержки и психологической помощи, в связи с трагическими событиями в Московской области, в МЧС России открыт телефон "горячей линии": 8-800-775-17-17", — говорится в сообщении.
В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.
Теракт в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
МЧС: площадь пожара в "Крокус Сити Холле" составила 12,9 тысячи "квадратов"
Вчера, 23:20
По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье. По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
 
ПроисшествияРОССИЯКрокус сити холлтерактМОСКВАМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала