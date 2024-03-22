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МЧС открыли горячую линию для звонков из-за трагедии в "Крокус сити холле"

МЧС открыли горячую линию для звонков из-за трагедии в "Крокус сити холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ

МЧС открыли горячую линию для звонков из-за трагедии в "Крокус сити холле"

МЧС России открыло горячую линию для звонков из-за трагедии в подмосковном комплексе "Крокус сити холле", сообщается в Telegram-канале ведомства. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T23:40+0300

2024-03-22T23:40+0300

2024-03-22T23:40+0300

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россия

крокус сити холл

теракт

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мчс

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. МЧС России открыло горячую линию для звонков из-за трагедии в подмосковном комплексе "Крокус сити холле", сообщается в Telegram-канале ведомства. "В целях оказания информационной поддержки и психологической помощи, в связи с трагическими событиями в Московской области, в МЧС России открыт телефон "горячей линии": 8-800-775-17-17", — говорится в сообщении. В подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером произошла стрельба, затем начался пожар. Как сообщала Федеральная служба безопасности есть погибшие и пострадавшие, на месте работают специальные силовые ведомства.По предварительным данным ЦОС ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали при ЧП в Подмосковье. По факту произошедшего в Красногорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье “Теракт”.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

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