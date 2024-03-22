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ЦБ не тратит резервы на поддержку рубля, заявила Набиуллина

ЦБ не тратит резервы на поддержку рубля, заявила Набиуллина - 22.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ не тратит резервы на поддержку рубля, заявила Набиуллина

Банк России не тратит резервы на поддержание курса рубля, все операции на рынке относятся к бюджетному правилу, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T15:24+0300

2024-03-22T15:24+0300

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банк россии

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Банк России не тратит резервы на поддержание курса рубля, все операции на рынке относятся к бюджетному правилу, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы не тратим резервы на поддержание курса, это, кстати, видно из статистики золотовалютных резервов. Все изменения в золотовалютных резервах продиктованы операциями по бюджетному правилу и переоценкой. Курс рубля у нас плавающий, и мы не принимаем специальных мер по удержанию курса на каком-то определенном уровне", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке."Мы не проводим операции на валютном рынке за счет собственных резервов, помимо операций по бюджетному правилу с февраля 2022 года. В феврале 2022 года это было необходимо для рисков финансовой стабильности. Сейчас таких рисков финансовой стабильности нет, поэтому нет необходимости в такого рода операциях", — заключила Набиуллина.ЦБ в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых."Что касается курса. Изменение курса вместе с другими факторами, конечно, оказывают влияние на инфляцию и могут сподвигнуть нас на определенные действия, если мы видим, что этот фактор работает или противоречит нашей цели по достижении инфляции. Мы также влияем на курс рубля через ключевую ставку, и повышение ключевой ставки как раз увеличивает привлекательность сбережений в рублях, сдерживает чрезмерный спрос на импорт, тем самым уменьшает давление на валютный курс", — сказала Набиуллина.Глава ЦБ отметила, курс рубля будет таким, какой нужен для достижения инфляции на уровне 4%."Мы целимся на снижение инфляции и достижение ее уровня вблизи 4%, а не на какой-то определенный курс. Он может быть разным при разных комбинациях во внешней торговле", — добавила глава ЦБ.По оценке регулятора, текущее инфляционное давление в РФ постепенно ослабевает, но остается высоким. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция будет находиться в диапазоне 4-4,5% в конце 2024 года. Цель ЦБ по инфляции установлена на уровне 4%.

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резервы, россия, банк россии, курс рубля, валютные интервенции