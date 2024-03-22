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В МИД назвали исчезновение Миддлтон "дефицитом честности" Лондона

В МИД назвали исчезновение Миддлтон "дефицитом честности" Лондона - 22.03.2024, ПРАЙМ

В МИД назвали исчезновение Миддлтон "дефицитом честности" Лондона

Ситуация с "исчезновением" принцессы Уэльской Кейт Миддлтон подчеркивает проблему "дефицита честности" официального Лондона, говорится в сообщении МИД России. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T10:04+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Ситуация с "исчезновением" принцессы Уэльской Кейт Миддлтон подчеркивает проблему "дефицита честности" официального Лондона, говорится в сообщении МИД России."Что касается всей ситуации вокруг "исчезновения" монаршей особы, то она является наглядной иллюстрацией проблемы хронического "дефицита честности" политического и медийного классов официального Лондона, свидетельством их прямой заинтересованности в подобных волнах дезинформации", - сказано на сайте внешнеполитического ведомства.Ко всему прочему, британские таблоиды тиражируют дезинформацию о здоровье принцессы. Закрывая доступ к информации о деятельности королевской семьи, создается благоприятная почва для распространения слухов и дезинформации о Миддлтон. Правительство и Кенсингтонский дворец не только уклоняются от прямых ответов на вопросы об отсутствии принцессы на публике, но и сами участвуют в распространении конспирологических теорий о ее "исчезновении", отметил МИД России.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что британские таблоиды пишут о том, что британская принцесса "была убита или принесена в жертву иллюминатами и рептилоидами". Подобная нформация будет распространяться по всему миру через СМИ, а затем Великобритания предстанет перед международным сообществом в роли лидера в борьбе с дезинформацией.Кейт Миддлтон недавно перенесла плановую операцию, и все запланированные ею мероприятия были отложены до Пасхи. Однако британское таблоидное издание Sun опубликовало видео, на котором Миддлтон и ее супруг появились на парковке фермерского продуктового магазина в Виндзоре.

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