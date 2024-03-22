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Минпромторг оценил количество новых предприятий в новых регионах России
Минпромторг оценил количество новых предприятий в новых регионах России - 22.03.2024, ПРАЙМ
Минпромторг оценил количество новых предприятий в новых регионах России
Уже 160 предприятий запущено в четырех новых регионах России за последние полтора года, в текущем году планируется запустить еще 37 предприятий, сообщил... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T14:00+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - ПРАЙМ. Уже 160 предприятий запущено в четырех новых регионах России за последние полтора года, в текущем году планируется запустить еще 37 предприятий, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных. В пятницу в Ростове-на-Дону проходит форум "Интеграция 2024: Перспективы развития новых территорий". "Первое - запуск предприятий. Здесь мы 160 предприятий запустили на сегодняшний день", - сказал он, уточнив, что речь идет об итогах за последние полтора года в четырех новых регионах РФ. В основном это те предприятия, которые перестали работать по причине военных действий, добавил Беспрозванных. В результате было создано более 11,5 тысячи рабочих мест. В текущем году, по его данным, планируется запустить еще 37 предприятий.
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россия, минпромторг, новости
РОССИЯ, Минпромторг, Новости
Минпромторг оценил количество новых предприятий в новых регионах России
Минпромторг: уже 160 предприятий запустили в новых регионах России за 1,5 года
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар - ПРАЙМ. Уже 160 предприятий запущено в четырех новых регионах России за последние полтора года, в текущем году планируется запустить еще 37 предприятий, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.
В пятницу в Ростове-на-Дону проходит форум "Интеграция 2024: Перспективы развития новых территорий".
"Первое - запуск предприятий. Здесь мы 160 предприятий запустили на сегодняшний день", - сказал он, уточнив, что речь идет об итогах за последние полтора года в четырех новых регионах РФ. В основном это те предприятия, которые перестали работать по причине военных действий, добавил Беспрозванных.
Минпромторг ожидает рост выплавки стали в России по итогам 2024 года
В результате было создано более 11,5 тысячи рабочих мест. В текущем году, по его данным, планируется запустить еще 37 предприятий.