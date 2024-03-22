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Минтранс согласовал с бизнесом проект правил полетов малой авиации и дронов - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Минтранс согласовал с бизнесом проект правил полетов малой авиации и дронов
Минтранс согласовал с бизнесом проект правил полетов малой авиации и дронов - 22.03.2024, ПРАЙМ
Минтранс согласовал с бизнесом проект правил полетов малой авиации и дронов
Минтранс России согласовал с бизнесом проект новых правил полета малой авиации и дронов, доработал его по замечаниям Минюста, сообщили РИА Новости в... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T13:24+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Минтранс России согласовал с бизнесом проект новых правил полета малой авиации и дронов, доработал его по замечаниям Минюста, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее издание "Коммерсант" написало о том, что Минтранс РФ разработал проект поправок к федеральным правилам использования воздушного пространства, которые существенно ограничивают полеты малой авиации и дронов в зонах, не контролируемых диспетчерами."Это не ужесточение, а корректировка правил использования воздушного пространства. Проект прошел все согласительные процедуры с бизнесом и был доработан по замечаниям Минюста", - сообщил представитель Минтранса.
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россия, новости
РОССИЯ, Новости
13:24 22.03.2024 (обновлено: 13:37 22.03.2024)
 
Минтранс согласовал с бизнесом проект правил полетов малой авиации и дронов

Минтранс согласовал с бизнесом проект новых правил полетов малой авиации и дронов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства Транспорта
Здание Министерства Транспорта - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Минтранс России согласовал с бизнесом проект новых правил полета малой авиации и дронов, доработал его по замечаниям Минюста, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее издание "Коммерсант" написало о том, что Минтранс РФ разработал проект поправок к федеральным правилам использования воздушного пространства, которые существенно ограничивают полеты малой авиации и дронов в зонах, не контролируемых диспетчерами.
"Это не ужесточение, а корректировка правил использования воздушного пространства. Проект прошел все согласительные процедуры с бизнесом и был доработан по замечаниям Минюста", - сообщил представитель Минтранса.
 
РОССИЯНовости
 
 
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