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В "Крокус Сити Холле" произошла стрельба, начался пожар

В "Крокус Сити Холле" произошла стрельба, начался пожар - 22.03.2024, ПРАЙМ

В "Крокус Сити Холле" произошла стрельба, начался пожар

В концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба, начался пожар, передает корреспондент РИА Новости. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T20:48+0300

2024-03-22T20:48+0300

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стрельба

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. В концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба, начался пожар, передает корреспондент РИА Новости. Пожар над входом в концертный зал имени Муслима Магомаева становится больше, пожарные приступили к тушению. Кровля в районе сцены концертного зала, где начался пожар, начала рушиться.Корреспондент РИА Новости сообщил, что в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия, после чего бросили гранату или шашку и начался пожар."Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", — рассказал он.Очевидец рассказал РИА Новости, что перед стрельбой в "Крокус сити холле" были взрывы."Мы сидели в центре зала. Начался концерт, прошло буквально пару минут, взорвались одна или две гранаты посередине, пошел серый дым. Началась паника", – сказал собеседник агентства.Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП в "Крокус сити холле". Все силы и средства направлены на место происшествия в "Крокус сити холл", информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале администрации Красногорска.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП, создан оперативный штаб.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в районе северо-западного участка МКАД произошла стрельба, начался пожар, есть раненые.

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