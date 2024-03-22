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ФСБ: предпринимаются все меры оказания помощи пострадавшим в "Крокусе"

ФСБ: предпринимаются все меры оказания помощи пострадавшим в "Крокусе" - 22.03.2024, ПРАЙМ

ФСБ: предпринимаются все меры оказания помощи пострадавшим в "Крокусе"

По предварительным данным, стрельба в "Крокус Сити Холле" началась перед началом концерта российской музыкальной группы, затем произошел пожар, говорится в... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T21:35+0300

2024-03-22T21:35+0300

2024-03-22T22:23+0300

происшествия

россия

москва

крокус сити холл

фсб

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. По предварительным данным, стрельба в "Крокус Сити Холле" началась перед началом концерта российской музыкальной группы, затем произошел пожар, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "По предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Крокус Сити Холл началась стрельба. Возник пожар", — говорится в сообщении. Спецслужбы проводят оперативно-розыскные действия после ЧП в комплексе "Крокус", предпринимаются все меры для оказания помощи пострадавшим.Стрельба произошла в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые. Позже стало известно, что в здании начался пожар.

москва

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