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В НАТО заявили о готовности Альянса к конфликту с Россией - 22.03.2024, ПРАЙМ
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В НАТО заявили о готовности Альянса к конфликту с Россией
В НАТО заявили о готовности Альянса к конфликту с Россией - 22.03.2024, ПРАЙМ
В НАТО заявили о готовности Альянса к конфликту с Россией
НАТО готова к конфликту с Россией, заявил глава Военного комитета Альянса Роб Бауэр в беседе с онлайн-изданием Минобороны Украины Armyinform. | 22.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. НАТО готова к конфликту с Россией, заявил глава Военного комитета Альянса Роб Бауэр в беседе с онлайн-изданием Минобороны Украины Armyinform.Военному задали вопрос, готова ли НАТО к конфликту с Россией."Готовы ли мы? Ответ: да! Это наша главная задача - быть готовыми", - ответил он.Бауэр добавил, что подготовка к такому развитию событий началась еще в 2014 году, после воссоединений Крыма с Россией.
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нато, россия, крым
НАТО, РОССИЯ, КРЫМ
16:35 22.03.2024
 
В НАТО заявили о готовности Альянса к конфликту с Россией

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о готовности альянса к конфликту с Россией

© fotolia.com / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© fotolia.com / selensergen
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. НАТО готова к конфликту с Россией, заявил глава Военного комитета Альянса Роб Бауэр в беседе с онлайн-изданием Минобороны Украины Armyinform.
Военному задали вопрос, готова ли НАТО к конфликту с Россией.
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"Готовы ли мы? Ответ: да! Это наша главная задача - быть готовыми", - ответил он.
Бауэр добавил, что подготовка к такому развитию событий началась еще в 2014 году, после воссоединений Крыма с Россией.
 
НАТОРОССИЯКРЫМ
 
 
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