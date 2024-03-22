https://1prime.ru/20240322/nato-846590702.html

В НАТО заявили о готовности Альянса к конфликту с Россией

В НАТО заявили о готовности Альянса к конфликту с Россией - 22.03.2024, ПРАЙМ

В НАТО заявили о готовности Альянса к конфликту с Россией

НАТО готова к конфликту с Россией, заявил глава Военного комитета Альянса Роб Бауэр в беседе с онлайн-изданием Минобороны Украины Armyinform. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T16:35+0300

2024-03-22T16:35+0300

2024-03-22T16:35+0300

нато

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. НАТО готова к конфликту с Россией, заявил глава Военного комитета Альянса Роб Бауэр в беседе с онлайн-изданием Минобороны Украины Armyinform.Военному задали вопрос, готова ли НАТО к конфликту с Россией."Готовы ли мы? Ответ: да! Это наша главная задача - быть готовыми", - ответил он.Бауэр добавил, что подготовка к такому развитию событий началась еще в 2014 году, после воссоединений Крыма с Россией.

https://1prime.ru/20240322/846574888.html

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нато, россия, крым