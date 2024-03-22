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ЦБ спрогнозировал сокращение разрыва цен на первичное и вторичное жилье - 22.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ спрогнозировал сокращение разрыва цен на первичное и вторичное жилье
ЦБ спрогнозировал сокращение разрыва цен на первичное и вторичное жилье - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ спрогнозировал сокращение разрыва цен на первичное и вторичное жилье
Разрыв цен на первичное и вторичное жилье в России должен уменьшаться с 44% по итогам 2023 года, но это будет происходить постепенно, считает глава Банка России | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:19+0300
2024-03-22T16:30+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Разрыв цен на первичное и вторичное жилье в России должен уменьшаться с 44% по итогам 2023 года, но это будет происходить постепенно, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина."По итогам (2023 - ред.) года разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке 44%. Это очень большой разрыв. Я напомню, что до действия массовых ипотечных программ это где-то было 10%. И это может создавать риски для граждан с точки зрения возможности продать жилье на вторичном рынке, когда на первичном рынке по сути дела купили достаточно по высоким ценам это жилье", - отметила она в ходе пресс-конференции в пятницу."Данные по первому кварталу будут только в мае, и только тогда мы сможем сказать, что происходит с разрывом цен. Но на наш взгляд, этот разрыв должен уменьшаться... но этот процесс не будет очень быстрый. Этот разрыв может снижаться достаточно постепенно", - сказала Набиуллина.
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россия, новости
Экономика, РОССИЯ, Новости
16:19 22.03.2024 (обновлено: 16:30 22.03.2024)
 
ЦБ спрогнозировал сокращение разрыва цен на первичное и вторичное жилье

Набиуллина: разрыв цен на первичное и вторичное жилье в России должен уменьшаться с 44%

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Разрыв цен на первичное и вторичное жилье в России должен уменьшаться с 44% по итогам 2023 года, но это будет происходить постепенно, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"По итогам (2023 - ред.) года разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке 44%. Это очень большой разрыв. Я напомню, что до действия массовых ипотечных программ это где-то было 10%. И это может создавать риски для граждан с точки зрения возможности продать жилье на вторичном рынке, когда на первичном рынке по сути дела купили достаточно по высоким ценам это жилье", - отметила она в ходе пресс-конференции в пятницу.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2023
ЦБ заявил о росте разрыва цен на первичное и вторичное жилье
1 ноября 2023, 11:50
"Данные по первому кварталу будут только в мае, и только тогда мы сможем сказать, что происходит с разрывом цен. Но на наш взгляд, этот разрыв должен уменьшаться... но этот процесс не будет очень быстрый. Этот разрыв может снижаться достаточно постепенно", - сказала Набиуллина.
 
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