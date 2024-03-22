https://1prime.ru/20240322/nedvizhimost-846589988.html
ЦБ спрогнозировал сокращение разрыва цен на первичное и вторичное жилье
ЦБ спрогнозировал сокращение разрыва цен на первичное и вторичное жилье - 22.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ спрогнозировал сокращение разрыва цен на первичное и вторичное жилье
Разрыв цен на первичное и вторичное жилье в России должен уменьшаться с 44% по итогам 2023 года, но это будет происходить постепенно, считает глава Банка России | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T16:19+0300
2024-03-22T16:19+0300
2024-03-22T16:30+0300
экономика
россия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/56/842285610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5853533fba17986553b778ef18829592.jpg
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Разрыв цен на первичное и вторичное жилье в России должен уменьшаться с 44% по итогам 2023 года, но это будет происходить постепенно, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина."По итогам (2023 - ред.) года разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке 44%. Это очень большой разрыв. Я напомню, что до действия массовых ипотечных программ это где-то было 10%. И это может создавать риски для граждан с точки зрения возможности продать жилье на вторичном рынке, когда на первичном рынке по сути дела купили достаточно по высоким ценам это жилье", - отметила она в ходе пресс-конференции в пятницу."Данные по первому кварталу будут только в мае, и только тогда мы сможем сказать, что происходит с разрывом цен. Но на наш взгляд, этот разрыв должен уменьшаться... но этот процесс не будет очень быстрый. Этот разрыв может снижаться достаточно постепенно", - сказала Набиуллина.
https://1prime.ru/20231101/842140847.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/56/842285610_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_a9f3200c02bd5bc27351ad66bb44077c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости
Экономика, РОССИЯ, Новости
ЦБ спрогнозировал сокращение разрыва цен на первичное и вторичное жилье
Набиуллина: разрыв цен на первичное и вторичное жилье в России должен уменьшаться с 44%
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Разрыв цен на первичное и вторичное жилье в России должен уменьшаться с 44% по итогам 2023 года, но это будет происходить постепенно, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"По итогам (2023 - ред.) года разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке 44%. Это очень большой разрыв. Я напомню, что до действия массовых ипотечных программ это где-то было 10%. И это может создавать риски для граждан с точки зрения возможности продать жилье на вторичном рынке, когда на первичном рынке по сути дела купили достаточно по высоким ценам это жилье", - отметила она в ходе пресс-конференции в пятницу.
ЦБ заявил о росте разрыва цен на первичное и вторичное жилье
"Данные по первому кварталу будут только в мае, и только тогда мы сможем сказать, что происходит с разрывом цен. Но на наш взгляд, этот разрыв должен уменьшаться... но этот процесс не будет очень быстрый. Этот разрыв может снижаться достаточно постепенно", - сказала Набиуллина.