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ЦБ спрогнозировал сокращение разрыва цен на первичное и вторичное жилье

ЦБ спрогнозировал сокращение разрыва цен на первичное и вторичное жилье - 22.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ спрогнозировал сокращение разрыва цен на первичное и вторичное жилье

Разрыв цен на первичное и вторичное жилье в России должен уменьшаться с 44% по итогам 2023 года, но это будет происходить постепенно, считает глава Банка России | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T16:19+0300

2024-03-22T16:19+0300

2024-03-22T16:30+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Разрыв цен на первичное и вторичное жилье в России должен уменьшаться с 44% по итогам 2023 года, но это будет происходить постепенно, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина."По итогам (2023 - ред.) года разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке 44%. Это очень большой разрыв. Я напомню, что до действия массовых ипотечных программ это где-то было 10%. И это может создавать риски для граждан с точки зрения возможности продать жилье на вторичном рынке, когда на первичном рынке по сути дела купили достаточно по высоким ценам это жилье", - отметила она в ходе пресс-конференции в пятницу."Данные по первому кварталу будут только в мае, и только тогда мы сможем сказать, что происходит с разрывом цен. Но на наш взгляд, этот разрыв должен уменьшаться... но этот процесс не будет очень быстрый. Этот разрыв может снижаться достаточно постепенно", - сказала Набиуллина.

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