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Бывший агент ЦРУ рассказал об опасном "подарке" от Нуланд

Бывший агент ЦРУ рассказал об опасном "подарке" от Нуланд - 22.03.2024, ПРАЙМ

Бывший агент ЦРУ рассказал об опасном "подарке" от Нуланд

Экс-заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд испортила отношения между Москвой и Вашингтоном, поставив мир на грань ядерной войны, заявил в... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T09:09+0300

2024-03-22T09:09+0300

2024-03-22T10:07+0300

сша

россия

украина

ядерная угроза

виктория нуланд

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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Экс-заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд испортила отношения между Москвой и Вашингтоном, поставив мир на грань ядерной войны, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший сотрудник ЦРУ Фил Джиральди."Мы могли бы избежать нависшей над нами сегодня угрозы ядерной войны, которая в значительной мере была подарком от Нуланд", — отметил он.По мнению Джиральди, что экс-госсекратаря нельзя назвать дипломатом."Русские стремились установить хорошие, рабочие отношения с США и европейцами. И именно такие люди, как Виктория Нуланд, в Государственном департаменте США и в СМИ, по сути, не позволили, чтобы это произошло", — объяснил он.Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в посольстве США в Москве в 1990-х годах. Затем она представляла Соединенные Штаты в НАТО, была пресс-секретарем госдепартамента при Хиллари Клинтон, курировала европейское направление в разгар кризиса 2014 года, где активно вмешивалась в украинские дела. Как она признавалась, США потратили около пяти миллиардов долларов на изменение геополитической ориентации значительной части общества Украины.

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сша, россия, украина, ядерная угроза, виктория нуланд