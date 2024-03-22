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Бывший агент ЦРУ рассказал об опасном "подарке" от Нуланд - 22.03.2024, ПРАЙМ
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Бывший агент ЦРУ рассказал об опасном "подарке" от Нуланд
Бывший агент ЦРУ рассказал об опасном "подарке" от Нуланд - 22.03.2024, ПРАЙМ
Бывший агент ЦРУ рассказал об опасном "подарке" от Нуланд
Экс-заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд испортила отношения между Москвой и Вашингтоном, поставив мир на грань ядерной войны, заявил в... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T09:09+0300
2024-03-22T10:07+0300
сша
россия
украина
ядерная угроза
виктория нуланд
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Экс-заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд испортила отношения между Москвой и Вашингтоном, поставив мир на грань ядерной войны, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший сотрудник ЦРУ Фил Джиральди."Мы могли бы избежать нависшей над нами сегодня угрозы ядерной войны, которая в значительной мере была подарком от Нуланд", — отметил он.По мнению Джиральди, что экс-госсекратаря нельзя назвать дипломатом."Русские стремились установить хорошие, рабочие отношения с США и европейцами. И именно такие люди, как Виктория Нуланд, в Государственном департаменте США и в СМИ, по сути, не позволили, чтобы это произошло", — объяснил он.Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в посольстве США в Москве в 1990-х годах. Затем она представляла Соединенные Штаты в НАТО, была пресс-секретарем госдепартамента при Хиллари Клинтон, курировала европейское направление в разгар кризиса 2014 года, где активно вмешивалась в украинские дела. Как она признавалась, США потратили около пяти миллиардов долларов на изменение геополитической ориентации значительной части общества Украины.
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сша, россия, украина, ядерная угроза, виктория нуланд
США, РОССИЯ, УКРАИНА, ядерная угроза, Виктория Нуланд
09:09 22.03.2024 (обновлено: 10:07 22.03.2024)
 
Бывший агент ЦРУ рассказал об опасном "подарке" от Нуланд

Экс-сотрудник ЦРУ Джиральди: Нуланд привела мир на грань ядерной войны

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Экс-заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд испортила отношения между Москвой и Вашингтоном, поставив мир на грань ядерной войны, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший сотрудник ЦРУ Фил Джиральди.
"Мы могли бы избежать нависшей над нами сегодня угрозы ядерной войны, которая в значительной мере была подарком от Нуланд", — отметил он.
По мнению Джиральди, что экс-госсекратаря нельзя назвать дипломатом.
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"Русские стремились установить хорошие, рабочие отношения с США и европейцами. И именно такие люди, как Виктория Нуланд, в Государственном департаменте США и в СМИ, по сути, не позволили, чтобы это произошло", — объяснил он.
Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в посольстве США в Москве в 1990-х годах. Затем она представляла Соединенные Штаты в НАТО, была пресс-секретарем госдепартамента при Хиллари Клинтон, курировала европейское направление в разгар кризиса 2014 года, где активно вмешивалась в украинские дела. Как она признавалась, США потратили около пяти миллиардов долларов на изменение геополитической ориентации значительной части общества Украины.
 
СШАРОССИЯУКРАИНАядерная угрозаВиктория Нуланд
 
 
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