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Саммит ЕС поручил Еврокомиссии к июню найти деньги на укрепление обороны

Саммит ЕС поручил Еврокомиссии к июню найти деньги на укрепление обороны - 22.03.2024, ПРАЙМ

Саммит ЕС поручил Еврокомиссии к июню найти деньги на укрепление обороны

Лидеры Евросоюза по итогам саммита призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, а также поручили Европейской комиссии изучить варианты... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T06:03+0300

2024-03-22T06:03+0300

2024-03-22T06:03+0300

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза по итогам саммита призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, а также поручили Европейской комиссии изучить варианты финансирования и представить соответствующий отчет к июню текущего года, говорится в итоговом документе."Евросоюз стремится повысить свою общую оборонную готовность и возможности, чтобы соответствовать потребностям в контексте растущих угроз безопасности… Повышение оборонной готовности потребует дополнительных усилий от государств-членов, в частности… существенно увеличить расходы на оборону, вместе инвестировать лучше и быстрее", - отмечается там. В документе указывается, что "Евросовет поручает Совету ЕС и Еврокомиссии изучить все варианты мобилизации финансирования и представить отчет к июню". "Кроме того, Европейскому инвестиционному банку предлагается адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности", - говорится там.

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