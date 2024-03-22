Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Саммит ЕС поручил Еврокомиссии к июню найти деньги на укрепление обороны - 22.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240322/oborona-846561797.html
Саммит ЕС поручил Еврокомиссии к июню найти деньги на укрепление обороны
Саммит ЕС поручил Еврокомиссии к июню найти деньги на укрепление обороны - 22.03.2024, ПРАЙМ
Саммит ЕС поручил Еврокомиссии к июню найти деньги на укрепление обороны
Лидеры Евросоюза по итогам саммита призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, а также поручили Европейской комиссии изучить варианты... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T06:03+0300
2024-03-22T06:03+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза по итогам саммита призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, а также поручили Европейской комиссии изучить варианты финансирования и представить соответствующий отчет к июню текущего года, говорится в итоговом документе."Евросоюз стремится повысить свою общую оборонную готовность и возможности, чтобы соответствовать потребностям в контексте растущих угроз безопасности… Повышение оборонной готовности потребует дополнительных усилий от государств-членов, в частности… существенно увеличить расходы на оборону, вместе инвестировать лучше и быстрее", - отмечается там. В документе указывается, что "Евросовет поручает Совету ЕС и Еврокомиссии изучить все варианты мобилизации финансирования и представить отчет к июню". "Кроме того, Европейскому инвестиционному банку предлагается адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности", - говорится там.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_df00910f85de1d58d960a8df899834c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:03 22.03.2024
 
Саммит ЕС поручил Еврокомиссии к июню найти деньги на укрепление обороны

Лидеры ЕС призвали страны увеличивать расходы на оборону, поручив ЕК найти средства к июню

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза по итогам саммита призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, а также поручили Европейской комиссии изучить варианты финансирования и представить соответствующий отчет к июню текущего года, говорится в итоговом документе.
"Евросоюз стремится повысить свою общую оборонную готовность и возможности, чтобы соответствовать потребностям в контексте растущих угроз безопасности… Повышение оборонной готовности потребует дополнительных усилий от государств-членов, в частности… существенно увеличить расходы на оборону, вместе инвестировать лучше и быстрее", - отмечается там.
В документе указывается, что "Евросовет поручает Совету ЕС и Еврокомиссии изучить все варианты мобилизации финансирования и представить отчет к июню".
"Кроме того, Европейскому инвестиционному банку предлагается адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности", - говорится там.
 
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала