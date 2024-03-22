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Саммит ЕС поручил Еврокомиссии к июню найти деньги на укрепление обороны
Саммит ЕС поручил Еврокомиссии к июню найти деньги на укрепление обороны - 22.03.2024, ПРАЙМ
Саммит ЕС поручил Еврокомиссии к июню найти деньги на укрепление обороны
Лидеры Евросоюза по итогам саммита призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, а также поручили Европейской комиссии изучить варианты... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T06:03+0300
2024-03-22T06:03+0300
2024-03-22T06:03+0300
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза по итогам саммита призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, а также поручили Европейской комиссии изучить варианты финансирования и представить соответствующий отчет к июню текущего года, говорится в итоговом документе."Евросоюз стремится повысить свою общую оборонную готовность и возможности, чтобы соответствовать потребностям в контексте растущих угроз безопасности… Повышение оборонной готовности потребует дополнительных усилий от государств-членов, в частности… существенно увеличить расходы на оборону, вместе инвестировать лучше и быстрее", - отмечается там. В документе указывается, что "Евросовет поручает Совету ЕС и Еврокомиссии изучить все варианты мобилизации финансирования и представить отчет к июню". "Кроме того, Европейскому инвестиционному банку предлагается адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности", - говорится там.
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Саммит ЕС поручил Еврокомиссии к июню найти деньги на укрепление обороны
Лидеры ЕС призвали страны увеличивать расходы на оборону, поручив ЕК найти средства к июню
БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза по итогам саммита призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону, а также поручили Европейской комиссии изучить варианты финансирования и представить соответствующий отчет к июню текущего года, говорится в итоговом документе.
"Евросоюз стремится повысить свою общую оборонную готовность и возможности, чтобы соответствовать потребностям в контексте растущих угроз безопасности… Повышение оборонной готовности потребует дополнительных усилий от государств-членов, в частности… существенно увеличить расходы на оборону, вместе инвестировать лучше и быстрее", - отмечается там.
В документе указывается, что "Евросовет поручает Совету ЕС и Еврокомиссии изучить все варианты мобилизации финансирования и представить отчет к июню".
"Кроме того, Европейскому инвестиционному банку предлагается адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности", - говорится там.