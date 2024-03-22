https://1prime.ru/20240322/oon-846595504.html
Небензя спросил у западных стран в СБ ООН, готовы ли они воевать с РФ
Небензя спросил у западных стран в СБ ООН, готовы ли они воевать с РФ - 22.03.2024, ПРАЙМ
Небензя спросил у западных стран в СБ ООН, готовы ли они воевать с РФ
Запад своей риторикой рискует перевести конфликт на Украине в новую острую непредсказуемую фазу, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T19:11+0300
2024-03-22T19:11+0300
2024-03-22T19:12+0300
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ООН, 22 мар — ПРАЙМ. Запад своей риторикой рискует перевести конфликт на Украине в новую острую непредсказуемую фазу, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. При этом он поинтересовался у западных представителей, готовы ли они воевать с Россией в своих странах. "Обращаюсь к сидящим в зале представителям западных стран. Осознаете ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу? Готовы ли вы воевать с Россией в ваших странах, и понимает ли последствия ваших действий широкая европейская общественность?", — поинтересовался Небензя. Небензя отметил, что западные страны уже "подвели Украину к краю пропасти, высосали из нее практически все ресурсы", а "мандраж и метания" Запада начинаются потому, что все усилия по населению ущерба по стратегической структуре России не принесли результата.Он также спросил у западных дипломатов, не наступил ли момент задуматься о последствиях их "безответственных действий и слов для европейской региональной безопасности".
https://1prime.ru/20240322/nato-846595125.html
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Политика, ООН, Совбез ООН, Василий Небензя, РОССИЯ, НАТО
Небензя спросил у западных стран в СБ ООН, готовы ли они воевать с РФ
Небензя спросил у западных стран в СБ ООН, готовы ли они воевать с РФ
ООН, 22 мар — ПРАЙМ. Запад своей риторикой рискует перевести конфликт на Украине в новую острую непредсказуемую фазу, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
При этом он поинтересовался у западных представителей, готовы ли они воевать с Россией в своих странах.
"Обращаюсь к сидящим в зале представителям западных стран. Осознаете ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу? Готовы ли вы воевать с Россией в ваших странах, и понимает ли последствия ваших действий широкая европейская общественность?", — поинтересовался Небензя.
Небензя отметил, что западные страны уже "подвели Украину к краю пропасти, высосали из нее практически все ресурсы", а "мандраж и метания" Запада начинаются потому, что все усилия по населению ущерба по стратегической структуре России не принесли результата.
Речи Запада о противостоянии РФ и НАТО безумны, заявил Небензя
Он также спросил у западных дипломатов, не наступил ли момент задуматься о последствиях их "безответственных действий и слов для европейской региональной безопасности".