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Небензя посоветовал не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти
Небензя посоветовал не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти - 22.03.2024, ПРАЙМ
Небензя посоветовал не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на фоне рассуждений Парижа о возможности отправки военных на Украину посоветовал Парижу и Берлину не забывать уроки истории, | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T19:45+0300
2024-03-22T19:45+0300
2024-03-22T19:45+0300
политика
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ООН, 22 мар – ПРАЙМ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на фоне рассуждений Парижа о возможности отправки военных на Украину посоветовал Парижу и Берлину не забывать уроки истории, чтобы потом не пришлось "кусать локти". "Возможно, пришло время честно ответить себе на вопрос: что для вас представляет большую ценность – жизнь и благополучие собственных граждан или иллюзорная мечта ослабить Россию? Кстати сказать, буквально сегодня отмечается 210-летие входа русской армии в Париж, когда потерпела фиаско предыдущая попытка Франции объединить Европу на антироссийской основе. Советуем ни вам, ни немцам не забывать уроки истории, чтобы потом не "кусать локти", — сказал Небензя. Ранее на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя отметил, что пока западным дипломатам задуматься, не наступил ли момент подумать о последствиях их "безответственных действий и слов для европейской региональной безопасности".
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Политика, ООН, Василий Небензя, СБ ООН
Небензя посоветовал не забывать уроки истории, чтобы потом не кусать локти
Небензя посоветовал Франции и ФРГ не забывать историю, чтобы потом не кусать локти
ООН, 22 мар – ПРАЙМ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на фоне рассуждений Парижа о возможности отправки военных на Украину посоветовал Парижу и Берлину не забывать уроки истории, чтобы потом не пришлось "кусать локти".
"Возможно, пришло время честно ответить себе на вопрос: что для вас представляет большую ценность – жизнь и благополучие собственных граждан или иллюзорная мечта ослабить Россию? Кстати сказать, буквально сегодня отмечается 210-летие входа русской армии в Париж, когда потерпела фиаско предыдущая попытка Франции объединить Европу на антироссийской основе. Советуем ни вам, ни немцам не забывать уроки истории, чтобы потом не "кусать локти", — сказал Небензя.
Небензя спросил у западных стран в СБ ООН, готовы ли они воевать с РФ
Ранее на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя отметил, что пока западным дипломатам задуматься, не наступил ли момент подумать о последствиях их "безответственных действий и слов для европейской региональной безопасности".