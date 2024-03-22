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ООН выразили соболезнования в связи с произошедшим в "Крокус Сити Холле"
ООН выразили соболезнования в связи с произошедшим в "Крокус Сити Холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ
ООН выразили соболезнования в связи с произошедшим в "Крокус Сити Холле"
В ООН скорбят в связи с гибелью людей в подмосковном "Крокус Сити Холле", следят за ситуацией, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T21:42+0300
2024-03-22T21:42+0300
2024-03-22T21:42+0300
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ООН, 22 мар — ПРАЙМ. В ООН скорбят в связи с гибелью людей в подмосковном "Крокус Сити Холле", следят за ситуацией, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "Мне жаль слышать об этом. Мы следим за ситуацией", — сказал Хак, комментируя сообщения о стрельбе. "Мы скорбим в связи с гибелью людей и пытаемся получить больше информации", — добавил он.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в районе северо-западного участка МКАД произошла стрельба, начался пожар, есть раненые. Оперативные службы работают на месте происшествия.
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Происшествия, Крокус сити холл, РОССИЯ, МОСКВА
ООН выразили соболезнования в связи с произошедшим в "Крокус Сити Холле"
В ООН выразили соболезнования в связи с произошедшим "Крокус Сити Холле"
ООН, 22 мар — ПРАЙМ. В ООН скорбят в связи с гибелью людей в подмосковном "Крокус Сити Холле", следят за ситуацией, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Мне жаль слышать об этом. Мы следим за ситуацией", — сказал Хак, комментируя сообщения о стрельбе.
"Мы скорбим в связи с гибелью людей и пытаемся получить больше информации", — добавил он.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в районе северо-западного участка МКАД произошла стрельба, начался пожар, есть раненые. Оперативные службы работают на месте происшествия.
Собянин поручил оказать помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле"