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ООН выразили соболезнования в связи с произошедшим в "Крокус Сити Холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ
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ООН выразили соболезнования в связи с произошедшим в "Крокус Сити Холле"
ООН выразили соболезнования в связи с произошедшим в "Крокус Сити Холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ
ООН выразили соболезнования в связи с произошедшим в "Крокус Сити Холле"
В ООН скорбят в связи с гибелью людей в подмосковном "Крокус Сити Холле", следят за ситуацией, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T21:42+0300
2024-03-22T21:42+0300
происшествия
крокус сити холл
россия
москва
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ООН, 22 мар — ПРАЙМ. В ООН скорбят в связи с гибелью людей в подмосковном "Крокус Сити Холле", следят за ситуацией, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "Мне жаль слышать об этом. Мы следим за ситуацией", — сказал Хак, комментируя сообщения о стрельбе. "Мы скорбим в связи с гибелью людей и пытаемся получить больше информации", — добавил он.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в районе северо-западного участка МКАД произошла стрельба, начался пожар, есть раненые. Оперативные службы работают на месте происшествия.
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крокус сити холл, россия, москва
Происшествия, Крокус сити холл, РОССИЯ, МОСКВА
21:42 22.03.2024
 
ООН выразили соболезнования в связи с произошедшим в "Крокус Сити Холле"

В ООН выразили соболезнования в связи с произошедшим "Крокус Сити Холле"

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш
© Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 22 мар — ПРАЙМ. В ООН скорбят в связи с гибелью людей в подмосковном "Крокус Сити Холле", следят за ситуацией, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Мне жаль слышать об этом. Мы следим за ситуацией", — сказал Хак, комментируя сообщения о стрельбе.
"Мы скорбим в связи с гибелью людей и пытаемся получить больше информации", — добавил он.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в районе северо-западного участка МКАД произошла стрельба, начался пожар, есть раненые. Оперативные службы работают на месте происшествия.
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ПроисшествияКрокус сити холлРОССИЯМОСКВА
 
 
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