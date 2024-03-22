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ООН выразили соболезнования в связи с произошедшим в "Крокус Сити Холле"

ООН выразили соболезнования в связи с произошедшим в "Крокус Сити Холле" - 22.03.2024, ПРАЙМ

ООН выразили соболезнования в связи с произошедшим в "Крокус Сити Холле"

В ООН скорбят в связи с гибелью людей в подмосковном "Крокус Сити Холле", следят за ситуацией, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T21:42+0300

2024-03-22T21:42+0300

2024-03-22T21:42+0300

происшествия

крокус сити холл

россия

москва

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ООН, 22 мар — ПРАЙМ. В ООН скорбят в связи с гибелью людей в подмосковном "Крокус Сити Холле", следят за ситуацией, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "Мне жаль слышать об этом. Мы следим за ситуацией", — сказал Хак, комментируя сообщения о стрельбе. "Мы скорбим в связи с гибелью людей и пытаемся получить больше информации", — добавил он.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в пятницу в концертном зале "Крокус сити холл" в районе северо-западного участка МКАД произошла стрельба, начался пожар, есть раненые. Оперативные службы работают на месте происшествия.

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крокус сити холл, россия, москва