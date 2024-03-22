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Посол России предостерег Японию от передачи ЗРК Patriot Украине

Посол России предостерег Японию от передачи ЗРК Patriot Украине - 22.03.2024, ПРАЙМ

Посол России предостерег Японию от передачи ЗРК Patriot Украине

Передача японских ракет Patriot на Украину, которые были произведены по лицензии США и экспортированы в Японию, может негативно сказаться на двусторонних... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T09:42+0300

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Передача японских ракет Patriot на Украину, которые были произведены по лицензии США и экспортированы в Японию, может негативно сказаться на двусторонних отношениях и привести к ответным шагам со стороны России, заявил в беседе с агентством РИА Новости посол России в Токио Николай Ноздрев."Этот основной ориентир и определяет движение по ряду практических направлений, в том числе в области либерализации экспорта вооружений. Поставлена задача создать максимально благоприятные условия для военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, включая передачу военного оборудования и технологий. Администрация Кисиды заинтересована в том, чтобы двигаться и дальше максимально быстро и обеспечить те результаты, которых от японской стороны ожидает их главный союзник - США", - отметил Ноздрев.Глава дипмиссии также выразил озабоченность поставками американской системы противоракетной обороны Patriot в Японию, утверждая, что это позволит Америке контролировать оружие на японской территории.Он также отметил, что конкретные шаги до сих пор не обсуждались, но такие ситуации рассматриваются в рамках внешнеполитического и оборонного планирования. В декабре 2023 года Япония изменила правила экспорта, позволяя экспортировать готовое военное оборудование, включая системы Patriot, в другие страны.Япония и США уже начали переговоры о передаче систем и ракет Patriot. Однако, чтобы передать лицензионное оборудование третьим странам, Япония должна получить согласие. В настоящее время поставка Patriot в Украину исключена, но они могут пополнить запасы США, помогая Украине.

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украина, япония, сша, patriot, новости