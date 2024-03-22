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Посол России предостерег Японию от передачи ЗРК Patriot Украине
Посол России предостерег Японию от передачи ЗРК Patriot Украине - 22.03.2024, ПРАЙМ
Посол России предостерег Японию от передачи ЗРК Patriot Украине
Передача японских ракет Patriot на Украину, которые были произведены по лицензии США и экспортированы в Японию, может негативно сказаться на двусторонних... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T09:42+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Передача японских ракет Patriot на Украину, которые были произведены по лицензии США и экспортированы в Японию, может негативно сказаться на двусторонних отношениях и привести к ответным шагам со стороны России, заявил в беседе с агентством РИА Новости посол России в Токио Николай Ноздрев."Этот основной ориентир и определяет движение по ряду практических направлений, в том числе в области либерализации экспорта вооружений. Поставлена задача создать максимально благоприятные условия для военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, включая передачу военного оборудования и технологий. Администрация Кисиды заинтересована в том, чтобы двигаться и дальше максимально быстро и обеспечить те результаты, которых от японской стороны ожидает их главный союзник - США", - отметил Ноздрев.Глава дипмиссии также выразил озабоченность поставками американской системы противоракетной обороны Patriot в Японию, утверждая, что это позволит Америке контролировать оружие на японской территории.Он также отметил, что конкретные шаги до сих пор не обсуждались, но такие ситуации рассматриваются в рамках внешнеполитического и оборонного планирования. В декабре 2023 года Япония изменила правила экспорта, позволяя экспортировать готовое военное оборудование, включая системы Patriot, в другие страны.Япония и США уже начали переговоры о передаче систем и ракет Patriot. Однако, чтобы передать лицензионное оборудование третьим странам, Япония должна получить согласие. В настоящее время поставка Patriot в Украину исключена, но они могут пополнить запасы США, помогая Украине.
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Вооружения, УКРАИНА, ЯПОНИЯ, США, Patriot, Новости
Посол России предостерег Японию от передачи ЗРК Patriot Украине
Посол России: японские Patriot на Украине приведут к тяжелым последствиям
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Передача японских ракет Patriot на Украину, которые были произведены по лицензии США и экспортированы в Японию, может негативно сказаться на двусторонних отношениях и привести к ответным шагам со стороны России, заявил в беседе с агентством РИА Новости посол России в Токио Николай Ноздрев.
"Этот основной ориентир и определяет движение по ряду практических направлений, в том числе в области либерализации экспорта вооружений. Поставлена задача создать максимально благоприятные условия для военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, включая передачу военного оборудования и технологий. Администрация Кисиды заинтересована в том, чтобы двигаться и дальше максимально быстро и обеспечить те результаты, которых от японской стороны ожидает их главный союзник - США", - отметил Ноздрев.
Глава дипмиссии также выразил озабоченность поставками американской системы противоракетной обороны Patriot в Японию, утверждая, что это позволит Америке контролировать оружие на японской территории.
Россия пригрозила Японии последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot
Он также отметил, что конкретные шаги до сих пор не обсуждались, но такие ситуации рассматриваются в рамках внешнеполитического и оборонного планирования. В декабре 2023 года Япония изменила правила экспорта, позволяя экспортировать готовое военное оборудование, включая системы Patriot, в другие страны.
Япония и США уже начали переговоры о передаче систем и ракет Patriot. Однако, чтобы передать лицензионное оборудование третьим странам, Япония должна получить согласие. В настоящее время поставка Patriot в Украину исключена, но они могут пополнить запасы США, помогая Украине.