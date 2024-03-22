https://1prime.ru/20240322/peskov-846570845.html
Песков прокомментировал возможный состав нового правительства России
Песков прокомментировал возможный состав нового правительства России - 22.03.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал возможный состав нового правительства России
Президент России Владимир Путин формирует состав нового правительства страны и реализует свои полномочия так, как считает лучше. Об этом в интервью сайту... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T11:46+0300
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин формирует состав нового правительства страны и реализует свои полномочия так, как считает лучше. Об этом в интервью сайту "Аргументы и факты" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Процесс подбора кадров – достаточно келейный. Мы с вами, 87% россиян, проголосовали за главу государства. Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду", - отметил официальный представитель Кремля.Песков также заметил, что в день инаугурации избранного главы государства правительство России слагает свои полномочия.Пресс-секретарь президента также добавил, что перестановки в правительстве будут проведены спокойно и основательно, чтобы определить, какие люди были бы наиболее востребованы в современном правительстве. Об ранее заявлял сам Путин.Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100 процентов протоколов, Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов.Результат Путина является рекордным в современной истории. Ранее самым лучшим результатом были 76,69 процента голосов, тоже полученные Путиным в 2018 году.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, новости
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Новости, Кабмин
Песков прокомментировал возможный состав нового правительства России
Песков о составе нового кабмина: президент реализует полномочия так, как считает лучше
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин формирует состав нового правительства страны и реализует свои полномочия так, как считает лучше. Об этом в интервью сайту "Аргументы и факты" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Процесс подбора кадров – достаточно келейный. Мы с вами, 87% россиян, проголосовали за главу государства. Мы дали ему полномочия, а дальше президент реализует их так, как считает лучше. Он набирает команду", - отметил официальный представитель Кремля.
Путин выступил с обращением после подведения ЦИК результатов выборов
Песков также заметил, что в день инаугурации избранного главы государства правительство России слагает свои полномочия.
Пресс-секретарь президента также добавил, что перестановки в правительстве будут проведены спокойно и основательно, чтобы определить, какие люди были бы наиболее востребованы в современном правительстве. Об ранее заявлял сам Путин.
Голосование на выборах президента проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100 процентов протоколов, Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов.
Результат Путина является рекордным в современной истории. Ранее самым лучшим результатом были 76,69 процента голосов, тоже полученные Путиным в 2018 году.