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В Кремле высказались о возможном ограничении импорта в ЕС зерновых
В Кремле высказались о возможном ограничении импорта в ЕС зерновых - 22.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле высказались о возможном ограничении импорта в ЕС зерновых
Идея Европейского союза ограничить поставки российского и белорусского зерна в регион является примером недобросовестной конкуренции, пострадают сами европейцы. | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T13:10+0300
2024-03-22T13:10+0300
2024-03-22T13:10+0300
россия
ес
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Идея Европейского союза ограничить поставки российского и белорусского зерна в регион является примером недобросовестной конкуренции, пострадают сами европейцы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 21 - 22 марта проходил саммит лидеров ЕС. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен представила предложение об ограничении импорта в регион российских и белорусских зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, в том числе повысить пошлины на 50 процентов.Песков, беседуя с журналистами, ответил на вопрос, кто больше всех пострадает от этих мер.""Потребитель в Европе однозначно пострадает. У нас много альтернативных направлений для поставок. Здесь, конечно, специалисты должны считать, как там будут количественные перетоки, насколько они смогут компенсировать эти де-факто запретительные меры", - сказал официальный представитель Кремля. Он добавил, что планы ЕС представляют собой ярко выраженный пример недобросовестной конкуренции.
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россия, ес, дмитрий песков
РОССИЯ, ЕС, Дмитрий Песков
В Кремле высказались о возможном ограничении импорта в ЕС зерновых
Песков назвал ограничение ЕС импорта зерна примером недобросовестной конкуренции
МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Идея Европейского союза ограничить поставки российского и белорусского зерна в регион является примером недобросовестной конкуренции, пострадают сами европейцы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
21 - 22 марта проходил саммит лидеров ЕС. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен представила предложение об ограничении импорта в регион российских и белорусских зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, в том числе повысить пошлины на 50 процентов.
Песков, беседуя с журналистами, ответил на вопрос, кто больше всех пострадает от этих мер.
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""Потребитель в Европе однозначно пострадает. У нас много альтернативных направлений для поставок. Здесь, конечно, специалисты должны считать, как там будут количественные перетоки, насколько они смогут компенсировать эти де-факто запретительные меры", - сказал официальный представитель Кремля.
Он добавил, что планы ЕС представляют собой ярко выраженный пример недобросовестной конкуренции.