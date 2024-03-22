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В Кремле высказались о возможном ограничении импорта в ЕС зерновых

В Кремле высказались о возможном ограничении импорта в ЕС зерновых - 22.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле высказались о возможном ограничении импорта в ЕС зерновых

Идея Европейского союза ограничить поставки российского и белорусского зерна в регион является примером недобросовестной конкуренции, пострадают сами европейцы. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T13:10+0300

2024-03-22T13:10+0300

2024-03-22T13:10+0300

россия

ес

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Идея Европейского союза ограничить поставки российского и белорусского зерна в регион является примером недобросовестной конкуренции, пострадают сами европейцы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 21 - 22 марта проходил саммит лидеров ЕС. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен представила предложение об ограничении импорта в регион российских и белорусских зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, в том числе повысить пошлины на 50 процентов.Песков, беседуя с журналистами, ответил на вопрос, кто больше всех пострадает от этих мер.""Потребитель в Европе однозначно пострадает. У нас много альтернативных направлений для поставок. Здесь, конечно, специалисты должны считать, как там будут количественные перетоки, насколько они смогут компенсировать эти де-факто запретительные меры", - сказал официальный представитель Кремля. Он добавил, что планы ЕС представляют собой ярко выраженный пример недобросовестной конкуренции.

https://1prime.ru/20240320/pshenitsa-846510158.html

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россия, ес, дмитрий песков