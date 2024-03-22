https://1prime.ru/20240322/potok-846570366.html

США знали о подготовке взрывов "Северных потоков", заявил глава МИД Польши

США знали о подготовке взрывов "Северных потоков", заявил глава МИД Польши - 22.03.2024, ПРАЙМ

США знали о подготовке взрывов "Северных потоков", заявил глава МИД Польши

Власти Соединенных Штатов были осведомлены о подготовке взрывов на балтийских газопроводах "Северный поток", заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в... | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T11:27+0300

2024-03-22T11:27+0300

2024-03-22T11:43+0300

энергетика

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ВАРШАВА, 22 мар - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов были осведомлены о подготовке взрывов на балтийских газопроводах "Северный поток", заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Rzeczpospolita. В сентябре 2022 года Сикорский, на тот момент еще не занимавший должность министра иностранных дел, сделал заявление, из которого следовало, что Вашингтон причастен к повреждению трубопроводов. Он написал в Twitter пост, где словами "Мелочь, а приятно" были подписаны снимки с места аварии. При этом он добавил: "Спасибо, США", не уточнив, что имел в виду. Затем политик разместил в своем профиле цитату президента Джо Байдена, ранее угрожавшего уничтожить "Северный поток 2". Сейчас Сикорский не стал уточнять, кто конкретно, по его мнению, осуществил подрыв. "Если верить прессе, это сделал тот, у кого был интерес в этом. А американская сторона имела об этом предварительную информацию и этому делу не препятствовала", - заявил глава польской дипломатии. "Значит, было за что благодарить... А мое личное отношение к "Северному потоку" известно уже много лет", - добавил он. Ранее, в 2006 году, Сикорский называл строительство "Северного потока новым пактом Молотова-Риббентропа.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. ФРГ, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор газопровода Nord Stream AG заявлял, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта невозможно оценить. Генеральная прокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не раз запрашивала данные по взрывам, однако ни разу их не получила.

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польша, чп на северных потоках, сша, россия, европа