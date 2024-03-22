https://1prime.ru/20240322/potok-846570366.html
США знали о подготовке взрывов "Северных потоков", заявил глава МИД Польши
США знали о подготовке взрывов "Северных потоков", заявил глава МИД Польши - 22.03.2024, ПРАЙМ
США знали о подготовке взрывов "Северных потоков", заявил глава МИД Польши
Власти Соединенных Штатов были осведомлены о подготовке взрывов на балтийских газопроводах "Северный поток", заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T11:27+0300
2024-03-22T11:27+0300
2024-03-22T11:43+0300
энергетика
польша
чп на северных потоках
сша
россия
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/83834/11/838341130_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_bb848f7bf0bdf4f299921f15b4cfc152.jpg
ВАРШАВА, 22 мар - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов были осведомлены о подготовке взрывов на балтийских газопроводах "Северный поток", заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Rzeczpospolita. В сентябре 2022 года Сикорский, на тот момент еще не занимавший должность министра иностранных дел, сделал заявление, из которого следовало, что Вашингтон причастен к повреждению трубопроводов. Он написал в Twitter пост, где словами "Мелочь, а приятно" были подписаны снимки с места аварии. При этом он добавил: "Спасибо, США", не уточнив, что имел в виду. Затем политик разместил в своем профиле цитату президента Джо Байдена, ранее угрожавшего уничтожить "Северный поток 2". Сейчас Сикорский не стал уточнять, кто конкретно, по его мнению, осуществил подрыв. "Если верить прессе, это сделал тот, у кого был интерес в этом. А американская сторона имела об этом предварительную информацию и этому делу не препятствовала", - заявил глава польской дипломатии. "Значит, было за что благодарить... А мое личное отношение к "Северному потоку" известно уже много лет", - добавил он. Ранее, в 2006 году, Сикорский называл строительство "Северного потока новым пактом Молотова-Риббентропа.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. ФРГ, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор газопровода Nord Stream AG заявлял, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта невозможно оценить. Генеральная прокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не раз запрашивала данные по взрывам, однако ни разу их не получила.
https://1prime.ru/20240228/845407486.html
польша
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83834/11/838341130_0:0:925:694_1920x0_80_0_0_48a1dd6ffa95d8baabd7538f19fbbd14.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, чп на северных потоках, сша, россия, европа
Энергетика, ПОЛЬША, ЧП на Северных потоках, США, РОССИЯ, ЕВРОПА
США знали о подготовке взрывов "Северных потоков", заявил глава МИД Польши
Глава МИД Польши: власти США знали о готовящейся диверсии на газопроводе "Северный поток"
ВАРШАВА, 22 мар - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов были осведомлены о подготовке взрывов на балтийских газопроводах "Северный поток", заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Rzeczpospolita.
В сентябре 2022 года Сикорский, на тот момент еще не занимавший должность министра иностранных дел, сделал заявление, из которого следовало, что Вашингтон причастен к повреждению трубопроводов. Он написал в Twitter пост, где словами "Мелочь, а приятно" были подписаны снимки с места аварии. При этом он добавил: "Спасибо, США", не уточнив, что имел в виду. Затем политик разместил в своем профиле цитату президента Джо Байдена, ранее угрожавшего уничтожить "Северный поток 2".
Сейчас Сикорский не стал уточнять, кто конкретно, по его мнению, осуществил подрыв.
Захарова прокомментировали решение Дании по "Северным потокам"
"Если верить прессе, это сделал тот, у кого был интерес в этом. А американская сторона имела об этом предварительную информацию и этому делу не препятствовала", - заявил глава польской дипломатии.
"Значит, было за что благодарить... А мое личное отношение к "Северному потоку" известно уже много лет", - добавил он. Ранее, в 2006 году, Сикорский называл строительство "Северного потока новым пактом Молотова-Риббентропа.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. ФРГ, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор газопровода Nord Stream AG заявлял, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта невозможно оценить. Генеральная прокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.
Как ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не раз запрашивала данные по взрывам, однако ни разу их не получила.