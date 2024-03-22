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Раскрыта динамика грузооборота портов Приморья

Раскрыта динамика грузооборота портов Приморья - 22.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыта динамика грузооборота портов Приморья

Общий грузооборот портов Приморского края вырос в 2023 году на 5% по отношению к предыдущему году, составив 156,2 миллиона тонн, сообщает краевое правительство. | 22.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-22T07:13+0300

2024-03-22T07:13+0300

2024-03-22T07:13+0300

порты

приморский край

морской транспорт

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – ПРАЙМ. Общий грузооборот портов Приморского края вырос в 2023 году на 5% по отношению к предыдущему году, составив 156,2 миллиона тонн, сообщает краевое правительство. "По результатам прошлого года грузооборот морских портов Приморского края составил 156,02 миллиона тонн – на 5% выше, чем в 2022 году. Грузооборот порта Восточного составил 86,55 миллионов тонн с повышением показателя на 5,2%, порта Находка – 27,57 миллионов тонн с увеличением на 6,9%. В порту Владивосток показатель возрос на 4%, до 33,51 миллиона тонн, в порт Посьет – 6,02 миллиона тонн, меньше, чем в прошлом году на 4,3%. В порту Зарубино прибавление показателя на 45,6% – 0,84 миллиона тонн, также на 4,6% прибавили в порту Ольга – 1,52 миллиона тонн" - говорится в сообщении. Отмечается, что порты региона обработали 130,39 миллиона тонн экспортных грузов - на 6,1 миллиона тонн больше, чем в 2022 году. Доля экспорта в общей структуре грузооборота составила 83,6%. Основными экспортными грузами стали уголь, нефть и нефтепродукты, контейнерные грузы, черные металлы, лесные и зерновые грузы. Вырос и объем перевалки импорта - на 4,4%, до 15,5 миллионов тонн. Его доля в общем грузообороте составила почти 10%.

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порты, приморский край, морской транспорт