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Минсельхоз заявил о росте экспортной пошлины на пшеницу
Минсельхоз заявил о росте экспортной пошлины на пшеницу - 22.03.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз заявил о росте экспортной пошлины на пшеницу
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 27 по 2 апреля составит 3298,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 573,3 рубля, а пошлина на вывоз кукурузы... | 22.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-22T17:10+0300
2024-03-22T17:10+0300
2024-03-22T17:10+0300
экономика
минсельхоз
пошлина на экспорт пшеницы
экспортная пошлина
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 27 по 2 апреля составит 3298,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 573,3 рубля, а пошлина на вывоз кукурузы станет нулевой, следует из данных Минсельхоза. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 235,8 доллара за тонну, на ячмень — 181,3 доллара, на кукурузу — при цене 172,1 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 20 по 26 марта, составляет 3143 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 408,1 рубля, кукурузы – 71,2 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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минсельхоз, пошлина на экспорт пшеницы, экспортная пошлина
Экономика, Минсельхоз, пошлина на экспорт пшеницы, экспортная пошлина
Минсельхоз заявил о росте экспортной пошлины на пшеницу
Пошлина на экспорт пшеницы с 27 марта вырастет до 3298,6 рубля за тонну
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 27 по 2 апреля составит 3298,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 573,3 рубля, а пошлина на вывоз кукурузы станет нулевой, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 235,8 доллара за тонну, на ячмень — 181,3 доллара, на кукурузу — при цене 172,1 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 20 по 26 марта, составляет 3143 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 408,1 рубля, кукурузы – 71,2 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.
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Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.